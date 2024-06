Mãe de Poliana Abritta se casa e apresentadora mostra fotos; veja

Cliques raros! Mãe de Poliana Abritta se casa em cerimônia ao ar livre e apresentadora do 'Fantástico' encanta ao exibir as fotos da família no evento

Discreta com sua vida pessoal, a apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, encantou e surpreendeu ao exibir cliques raros de sua família em um momento muito especial: no casamento da mãe dela. Nesta segunda-feira, 17, a jornalista fez um álbum em sua rede social e chamou a atenção ao mostrar o evento.

Usando um vestido laranja de veludo, a comunicadora global surgiu deslumbrante ao lado da noiva, Stella Abritta, celebrando a união dela com seu eleito. Poliana Abritta também posou com seu esposo, Chico Walcacer, e exibiu seus trigêmeos, Manuela, Guido e José, frutos do relacionamento da apresentadora com o arquiteto Glênio Carvalho, com quem ficou até 2017.

"Resolvi compartilhar com vocês… porque assim como tantas #MulheresFantásticas que apresento aqui, ela é gigante e minha maior inspiração. Minha mãe é um mergulho na vida e no viver! Ela começou mais uma volta ao Sol esse fim de semana. E fez isso celebrando o amor - amando e sendo amada! Num reencontro maravilhoso, um elixir poderoso para todos que estavam ali! Te amo, mãe. Obrigada", escreveu a jornalista ao revelar os registros do casamento.

Tempos atrás, Poliana Abritta revelou detalhes de um acordo com seus filhos. " Eu falo que, a partir de 20h30 da noite de domingo, ninguém sai de casa. Eu não posso ficar monitorando os meninos na rua, porque agora está nessa fase, já que eles estão com 14 para 15 anos. Me sinto uma mãe polvo, mas sem tantos tentáculos como eu gostaria de ter pra dar conta de tudo", contou .

Veja as fotos do casamento da mãe de Poliana Abritta:

Poliana Abritta comemora aniversário de 48 anos com a família

A apresentadora do Fantástico Poliana Abritta comemorou a chegada de seus 48 anos no dia 18 de setembro. Em sua rede social, ela compartilhou alguns registros da comemoração caseira que realizou para celebrar a chegada do novo ciclo.

Ao lado dos filhos trigêmeos e do marido, Chico Walcacer, a comunicadora global festejou a data com muita animação. Para o momento, Poliana Abritta escolheu um bolo de chocolate para soprar as velinhas. Veja as fotos do aniversário aqui.