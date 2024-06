Saiba quanto custa o blazer que Kate Middleton usou em nova foto

Kate Middleton escolheu um blazer clássico e que já fazia parte do seu guarda-roupa para foto do seu retorno após diagnóstico de câncer

A princesa de Gales Kate Middleton agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, ao mostrar uma nova foto e falar sobre o seu estado de saúde durante a luta contra o câncer. Ela contou que está bem e continuará com as sessões de quimioterapia por mais alguns meses. Porém, um detalhe fashion roubou a cena na foto: o blazer.

Kate escolheu um blazer bege com corte clássico e detalhe moderno para a foto feita no jardim. Ela escolheu o blazer da grife Blazé Milano. O modelito é bege, com listras brancas e botões em tom de marrom. Os bolsos contam com um corte arredondado e estiloso, dando um toque moderno ao visual.

O blazer custa cerca de 1.400 libras - aproximadamente R$ 9 mil. A peça já faz parte do guarda-roupa de Kate há alguns anos, sendo que ela já o usou em eventos oficiais ao longo de sua vida na realeza britânica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

O que Kate Middleton falou de sua saúde?

Além de confirmar a ida ao evento do Rei Charles III, Kate Middleton também forneceu atualizações sobre seu quadro de saúde. Na mesma carta, ela declarou que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda terá tratamento com quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa.

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".