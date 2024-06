Kate Middleton abre o jogo sobre a luta contra o câncer: 'Bons progressos'

Kate Middleton escreve carta para os fãs para falar sobre seu quadro de saúde durante a luta contra o câncer: ‘Dias bons e dias ruins'

A princesa Kate Middleton surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 14, ao compartilhar um novo recado nas redes sociais. Poucos meses depois de anunciar que está com câncer e fazendo quimioterapia, ela voltou a falar sobre a doença.

Ela mostrou uma foto no jardim, que foi feita neste ano, e falou sobre os dias bons e dias ruins ao longo do tratamento. Além disso, ela disse que quer participar do evento Trooping the Color, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III no sábado, 15.

"Fiquei impressionada com todas as mensagens gentis de apoio e incentivo nos últimos meses. Isso realmente fez muita diferença para William e para mim e nos ajudou em alguns dos momentos mais difíceis. Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo. Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Foco de Kate Middleton é a sua saúde

A princesa de Gales Kate Middleton está em luta contra o câncer há alguns meses e longe dos eventos da realeza britânica. Porém, ela não colocou nenhum prazo para retomar sua agenda de trabalho. De acordo com uma fonte do site Life & Style, ela decidiu viver com o pensamento de ‘um dia de cada vez’ em sua rotina.

A esposa do príncipe William recebe o apoio da família para ficar com o foco em sua saúde mental e sua recuperação, sempre longe do público. “A recuperação de Kate é algo de ‘um dia de cada vez’. Ela não está se pressionando para fazer nada ou ver ninguém, porque os prazos em uma situação como essa podem tornar a recuperação muito mais estressante. Ela realmente não se importa com o que alguém pensa”, disse uma fonte.

Inclusive, o foco dela é dar uma vida tranquila para os três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. “Ela está tentando tornar a vida dos filhos o mais normal possível. Kate passa o tempo descansando quando eles estão na escola, para que possa estar bem quando eles estão em casa”, afirmou o informante.

Além disso, Middleton segue uma rotina tranquila com os filhos em casa, já que segue preparando as refeições em família e se divertindo com eles, com sessões de filmes e leitura de livros. “Ela está super focada em melhorar”, afirmou.