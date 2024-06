Kate Middleton vai aparecer em evento depois de 6 meses afastada

Kate Middleton confirma que vai ao evento deste final de semana junto com a família real após 6 meses longe dos olhares do público

A princesa de Gales Kate Middleton vai fazer a sua primeira aparição em um evento público depois de anunciar que está com câncer. Ela confirmou que estará ao lado da família no evento Trooping the Color, que é a celebração oficial do aniversário do Rei Charles III, no sábado, 15, em Londres Inglaterra. De acordo com a revista People, ela deverá se juntar aos parentes no desfile de carruagens e também deve aparecer na varanda do Palácio de Buckingham para acenar para o público.

A confirmação foi feita pela própria Kate em uma carta escrita nesta sexta-feira, 14, para seus fãs. No Instagram, ela contou que não vê a hora de juntar à família no evento. "Estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo", disse ela.

Esta será a primeira aparição dela em público nos últimos seis meses. Ela se afastou dos eventos em janeiro, quando passou por uma cirurgia abdominal. Logo depois, a esposa do príncipe William foi diagnosticada com câncer e iniciou as sessões de quimioterapia. Desde então, ela está reclusa ao lado da família e sai de casa apenas para ir ao médico.

O que Kate Middleton falou de sua saúde?

Além de confirmar a ida ao evento do Rei Charles III, Kate Middleton também forneceu atualizações sobre seu quadro de saúde. Na mesma carta, ela declarou que está bem, mas o tratamento conta com alto e baixos. Ela ainda terá tratamento com quimioterapia por mais alguns meses, mas está esperançosa.

"Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja fazendo quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", disse ela.

E completou: "Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza. Aceitando cada dia como ele vem, ouvindo meu corpo e me permitindo aproveitar esse tempo tão necessário para curar. Muito obrigado por sua compreensão contínua e a todos vocês que corajosamente compartilharam suas histórias comigo".