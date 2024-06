Kate Middleton pode nunca mais voltar para suas antigas funções

Fonte de site internacional levanta questionamento sobre como será o trabalho de Kate Middleton na realeza após enfrentar o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton segue o seu tratamento contra o câncer e os rumores sobre o retorno dela ao trabalho na realeza britânica circulam pela internet. Desta vez, uma fonte da revista US Weekly comentou que o futuro dela ainda é indefinido.

O informante revelou que Kate “talvez nunca mais volte ao papel que as pessoas a viam antes”. Isso porque ela estaria reavaliando o que vai conseguir enfrentar ao retomar seu trabalho no futuro. Em outro momento, o especialista Richard Fitzwilliams ainda comentou que a possibilidade de Kate voltar aos eventos reais depende da decisão de sua equipe médica e depois de uma reflexão cuidadosa.

Vale lembrar que Kate era ativa nos eventos oficiais e presenças em público ao lado da família e também individualmente. Por enquanto, o Palácio Real não se pronunciou sobre como anda o tratamento dela ou quando ela voltará aos eventos.

Kate Middleton não estará em evento oficial

A princesa de Gales Kate Middleton está em tratamento de quimioterapia após ter sido diagnosticada com câncer no início do ano. Com isso, ela está longe da mídia e com sua agenda de compromissos completamente cancelada por prazo indeterminado. Porém, os rumores sobre a possível presença dela em um evento tradicional da realeza agitaram a internet e o Palácio Real resolveu se pronunciar.

Os rumores questionavam se Kate Middleton iria participar dos eventos de preparação para o Trooping The Color, que é um desfile tradicional da família real britânica e que acontece em junho. Então, o Palácio Real quebrou o protocolo para falar sobre Kate. Os representantes da realeza informaram que ela não estará nas celebrações do Trooping The Color.

De acordo com o site Daily Mail, o Palácio informou que Kate não estará no Colonel’s Review, que é evento que precede o desfile e seria uma das funções dela como membro da realeza. Ela segue em tratamento e sem previsão de voltar aos eventos públicos.

Além disso, o Palácio Real informou que o Rei Charles III, que também luta contra o câncer, vai participar do desfile em uma carruagem ao lado da esposa. A tradição dizia que ele deveria estar em um cavalo, mas ele vai quebrar o protocolo por questões de saúde e segurança.