Kate Middleton vive com o pensamento de ‘um dia de cada vez’, diz fonte

Em luta contra o câncer, Kate Middleton não quer colocar prazos para nada em sua rotina e prioriza o seu descanso e saúde mental

A princesa de Gales Kate Middleton está em luta contra o câncer há alguns meses e longe dos eventos da realeza britânica. Porém, ela não colocou nenhum prazo para retomar sua agenda de trabalho. De acordo com uma fonte do site Life & Style, ela decidiu viver com o pensamento de ‘um dia de cada vez’ em sua rotina.

A esposa do príncipe William recebe o apoio da família para ficar com o foco em sua saúde mental e sua recuperação, sempre longe do público. “A recuperação de Kate é algo de ‘um dia de cada vez’. Ela não está se pressionando para fazer nada ou ver ninguém, porque os prazos em uma situação como essa podem tornar a recuperação muito mais estressante. Ela realmente não se importa com o que alguém pensa”, disse uma fonte.

Inclusive, o foco dela é dar uma vida tranquila para os três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. “Ela está tentando tornar a vida dos filhos o mais normal possível. Kate passa o tempo descansando quando eles estão na escola, para que possa estar bem quando eles estão em casa”, afirmou o informante.

Além disso, Middleton segue uma rotina tranquila com os filhos em casa, já que segue preparando as refeições em família e se divertindo com eles, com sessões de filmes e leitura de livros. “Ela está super focada em melhorar”, afirmou.

Kate Middleton não estará em evento oficial

A princesa de Gales Kate Middleton está em tratamento de quimioterapia após ter sido diagnosticada com câncer no início do ano. Com isso, ela está longe da mídia e com sua agenda de compromissos completamente cancelada por prazo indeterminado. Porém, os rumores sobre a possível presença dela em um evento tradicional da realeza agitaram a internet e o Palácio Real resolveu se pronunciar.

Os rumores questionavam se Kate Middleton iria participar dos eventos de preparação para o Trooping The Color, que é um desfile tradicional da família real britânica e que acontece em junho. Então, o Palácio Real quebrou o protocolo para falar sobre Kate. Os representantes da realeza informaram que ela não estará nas celebrações do Trooping The Color.

De acordo com o site Daily Mail, o Palácio informou que Kate não estará no Colonel’s Review, que é evento que precede o desfile e seria uma das funções dela como membro da realeza. Ela segue em tratamento e sem previsão de voltar aos eventos públicos.

Além disso, o Palácio Real informou que o Rei Charles III, que também luta contra o câncer, vai participar do desfile em uma carruagem ao lado da esposa. A tradição dizia que ele deveria estar em um cavalo, mas ele vai quebrar o protocolo por questões de saúde e segurança.