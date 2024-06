Dancinha do príncipe Louis rouba a cena em evento da família real

Filho caçula do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Louis voltou a chamar a atenção em um evento oficial com direito a dancinha. Assista!

O príncipe Louis, filho caçula de Kate Middleton e príncipe William, é sempre uma atração para a multidão de fãs nos eventos oficiais da realeza. O público adora ficar de olho em qual será a atitude dele para se distrair enquanto aguarda os protocolos da família real nos eventos. Desta vez, ele fez uma dancinha!

Louis, de apenas 6 anos de idade, acompanhou sua família na celebração do Trooping The Colour, que comemora o aniversário do Rei Charles III, em Londres, Inglaterra, neste sábado, 15. O menino ficou o tempo todo ao lado de sua mãe e dos irmãos mais velhos, príncipe George, de 10 anos, e princesa Charlotte, de 9 anos.

O garotinho já é conhecido pelos fãs da realeza britânica pela sua personalidade forte e estilo irreverente. Ele sempre faz caras e bocas e demonstra uma certa impaciência com os longos eventos da realeza. Desta vez, ele foi flagrado fazendo uma dancinha divertida ao ouvir a banda da guarda real. Além disso, o rapazinho também se divertiu com a cordinha da cortina do palácio e acenou para a multidão e até bocejou enquanto esperava a continuidade do evento.

O jeito divertido do príncipe Louis até já foi comentado por William e Kate. Depois do menino roubar a cena em um evento da realeza, os dois compartilharam a seguinte mensagem: “Todos nós nos divertidos muito, especialmente o Louis…”.

Assista aos vídeos do príncipe Louis no Trooping the Colour:

Prince Louis stands alongside his mother and plays with the curtain cords as #TroopingTheColour takes place below. pic.twitter.com/jQOxpKJHfb — Royal Central (@RoyalCentral) June 15, 2024

