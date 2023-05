Príncipe Louis esbanja fofura na coroação do avô, o Rei Charles III

Filho caçula do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Louis, de 5 anos, faz caras e bocas na coroação do avô, o Rei Charles III

O príncipe Louis, de cinco anos, é o filho caçula do príncipe William e da princesa de Gales, Kate Middleton, e é um dos queridinhos dos fãs da realeza britânica. Em momentos anteriores, o menino roubou a cena com suas expressões. Assim, todo mundo estava de olho nele durante a coroação do Rei Charles III e da rainha consorte Camilla neste sábado, 6, e esbanjou fofura.

Mais comportado do que em eventos anteriores, o príncipe Louis chegou na Abadia de Westminster acompanhado dos pais e de mãos dadas com a irmã, a princesa Charlotte, de 8 anos. O menino foi visto observando tudo ao seu redor com atenção e curiosidade.

Ele usou uma roupa feita exclusivamente para ele pelo alfaiate de Savile Row e foi fotografado durante o evento. Ele foi flagrado bocejando durante a cerimônia, que durou cerca de duas horas, e até precisou ouvir uma leve bronca de sua mãe quando ele começou a parecer inquieto e entediado. Além disso, ele também foi visto acenando para a população durante o passeio de carruagem pelas ruas de Londres.

Fotos: Getty Images

Príncipe George tem papel simbólico na coroação

O príncipe George, filho do príncipe William e da princesa de Gales Kate Middleton, teve um papel simbólico durante a coroação do seu avô, o Rei Charles III, neste sábado, 6. O garoto de 9 anos foi um dos pajens de honra do monarca. Ele teve a função de ajudar a levar o manto do avô na caminhada dentro da Abadia de Westminster, que é o local escolhido para o evento.

Com look vermelho formal, George carregou uma das pontas do manto e caminhou logo atrás do avô.