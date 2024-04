Família real exibe foto inédita do príncipe Louis no aniversário dele

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe Louis completou 6 anos de vida e apareceu sorridente em uma nova foto inédita

A família real britânica está em festa nesta terça-feira, 23. Isso porque o príncipe Louis, filho de Kate Middleton e príncipe William, completou 6 anos de vida. Para celebrar o aniversário dele, a equipe da realeza compartilhou uma foto inédita do garoto.

Na imagem, Louis apareceu deitado na grama de um jardim e com um sorrisão no rosto enquanto olhava diretamente para a câmera. “Feliz 6º aniversário, príncipe Louis! Obrigado por todos os desejos de felicidade hoje”, escreveram na legenda.

Louis é o filho caçula de Kate e William, que também são pais de Charlotte, de 8 anos, e George, de 10 anos. Ele é o quarto nome na linha de sucessão do Reino Unido, atrás de seu pai e de seus irmãos.

Astróloga revela características do mapa astral de Louis

Quem acompanha a família real britânica já percebeu que o príncipe Louis é cheio de personalidade desde que era um bebê! Em suas raras aparições em público com os pais e os irmãos, ele roubou a cena com suas caretas, travessuras e também com sua impaciência para seguir o protocolo real. E tudo isso é explicado pelos astros.

A revista Hello! conversou com a astróloga Debbie Frank, que confirmou que Louis tem a tendência a ser o mais atrevido da família e deixar a mãe de ‘cabelo em pé’ ao longo de sua vida. “Sem dúvida, Marte do determinado Louis em Capricórnio cria um frisson turbulenta com o Sol de Kate no mesmo signo. Ele é a única pessoa que pode fazê-la perder a calma! Kate é muito autodisciplinada e cuidar do seu caçula vai ser um desafio para ela”, contou ela.

A astróloga ainda contou mais sobre a personalidade do pequeno príncipe. “Ele é tão envolvente, brincalhão, atrevido e totalmente ele mesmo que as pessoas se apaixonam por suas palhaçadas. Ele certamente colocará um sorriso no rosto de todos. Ele tem uma personalidade afetuosa e amorosa com Vênus em Touro, ascendente em Câncer e Lua em Leão. Ele agrada a todos, embora quebre os protocolos reais. Ele tem a personalidade atraente, que magnetiza toda a atenção”, declarou.