Saiba quem é a única pessoa que pode fazer Kate Middleton perder a paciência

Astróloga faz reflexão sobre a única pessoa da família real que veio ao mundo com o ‘dom' de fazer Kate Middleton perder a classe

A princesa Kate Middleton é uma pessoa muito calma e que mantém as regras de etiqueta em todos os ambientes. Porém, a astrologia diz que uma pessoa pode tirá-la do sério. De acordo com a revista Hello!, a única pessoa que pode fazer Kate perder a paciência é o príncipe Louis, filho caçula dela com o príncipe William .

Quem acompanha a família real britânica já percebeu que Louis é cheio de personalidade desde que era um bebê! Em suas raras aparições em público com os pais e os irmãos, ele roubou a cena com suas caretas, travessuras e também com sua impaciência para seguir o protocolo real. E tudo isso é explicado pelos astros.

A revista Hello! conversou com a astróloga Debbie Frank, que confirmou que Louis tem a tendência a ser o mais atrevido da família e deixar a mãe de ‘cabelo em pé’ ao longo de sua vida. “Sem dúvida, Marte do determinado Louis em Capricórnio cria um frisson turbulenta com o Sol de Kate no mesmo signo. Ele é a única pessoa que pode fazê-la perder a calma! Kate é muito autodisciplinada e cuidar do seu caçula vai ser um desafio para ela”, contou ela.

A astróloga ainda contou mais sobre a personalidade do pequeno príncipe. “Ele é tão envolvente, brincalhão, atrevido e totalmente ele mesmo que as pessoas se apaixonam por suas palhaçadas. Ele certamente colocará um sorriso no rosto de todos. Ele tem uma personalidade afetuosa e amorosa com Vênus em Touro, ascendente em Câncer e Lua em Leão. Ele agrada a todos, embora quebre os protocolos reais. Ele tem a personalidade atraente, que magnetiza toda a atenção”, declarou.

Vale lembrar que o príncipe Louis completará 6 anos de idade na terça-feira, 23 de abril.

Kate Middleton e o príncipe Louis - Foto: Getty Images

Kate Middleton recebe o apoio dos filhos na luta contra o câncer

Desde que Kate Middleton revelou que está com câncer, os olhos do mundo estão voltados para cada atitude da família real britânica. Agora, fontes próximas ao palácio real contaram como os filhos dela estão lidando com a notícia de que a mãe está em tratamento.

Segundo fontes da revista People, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão apoiando a mãe do jeito que podem. “Você se emociona com a extraordinária resiliência das crianças. Eles a animam com seus sorrisos. Eles se divertem juntos quando podem e isso é muito importante. As crianças estão no centro do mundo deles”, disse um amigo da princesa.

Vale lembrar que Kate Middleton só revelou o câncer publicamente no dia em que os filhos entraram em férias da escola para o feriado da Páscoa. Ela tomou essa decisão para que as crianças ficassem em casa com a família enquanto a notícia gerava repercussão no mundo e na mídia.

Atualmente, a princesa de Gales está em tratamento com quimioterapia preventiva contra um câncer que foi descoberto em janeiro, durante a cirurgia abdominal que ela realizou. Porém, os detalhes sobre o tumor não foram revelados.