Negado pela família, príncipe Harry ficará em hotel em visita ao Reino Unido

Com data marcada para voltar ao Reino Unido, príncipe Harry ficará em hotel durante visita ao país após ser negado por sua família; saiba mais!

Príncipe Harry irá retornar ao Reino Unido no próximo dia 8, sendo sua primeira vez de volta ao país desde o anúncio do diagnóstico de câncer de seu pai, Rei Charles III. No entanto, o duque de Sussex não ficará em nenhuma residência real após ser negado por sua família.

Após ter desocupado seu chalé em Frogmore, Harry não tem mais nenhuma residência para ficar na Inglaterra para os Jogos Invictus, evento fundado por ele mesmo em 2014 e motivo de sua visita ao país natal. Segundo o The Mirror, ele será obrigada a ficar em um hotel durante sua estadia no Reino Unido.

Harry chegou a solicitar estadia no castelo de Windsor em setembro de 2023, mas foi negado pela família real, que citou 'falta de aviso' como um dos motivos para a negação. Vale lembrar que ele e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram de suas funções reais em 2020.

Além disso, nesta edição de 10 anos dos jogos, nenhum membro da Família Real estará presente no evento, mesmo que rei Charles tenha anunciado que estaria de volta às atividades públicas em breve. Com isso, foi descartada a presença do monarca e sua esposa, a rainha Camilla, e seu primogênito, príncipe William, com a esposa, Kate Middleton.

Rei Charles está muito 'ocupado' para encontrar Harry

O rei Charles III disse estar muito “ocupado” para se encontrar com seu filho mais novo, o príncipe Harry, que tenta uma reconciliação com o pai. O filho do monarca, que mora nos Estados Unidos, irá viajar para Londres na próxima semana.

De acordo com o jornal The Telegraph, Harry e Charles não se encontram há dois meses e, segundo o tabloide, o rei não terá muito tempo para uma reunião com o filho. Se o fizer, será breve. Segundo a publicação, Charles III tem compromissos agendados com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, além de seus trabalhos organizando a primeira festa de verão dos jardins do Palácio de Buckingham em 2024 e outras atividades oficiais.