Como os filhos de Kate Middleton estão lidando com a notícia do câncer da mãe?

Amigo próximo de Kate Middleton revela qual é a importância dos filhos dela enquanto a princesa de Gales lida com o tratamento contra o câncer

Desde que Kate Middleton revelou que está com câncer, os olhos do mundo estão voltados para cada atitude da família real britânica. Agora, fontes próximas ao palácio real contaram como os filhos dela estão lidando com a notícia de que a mãe está em tratamento.

Segundo fontes da revista People, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis estão apoiando a mãe do jeito que podem. “Você se emociona com a extraordinária resiliência das crianças. Eles a animam com seus sorrisos. Eles se divertem juntos quando podem e isso é muito importante. As crianças estão no centro do mundo deles”, disse um amigo da princesa.

Vale lembrar que Kate Middleton só revelou o câncer publicamente no dia em que os filhos entraram em férias da escola para o feriado da Páscoa. Ela tomou essa decisão para que as crianças ficassem em casa com a família enquanto a notícia gerava repercussão no mundo e na mídia.

Atualmente, a princesa de Gales está em tratamento com quimioterapia preventiva contra um câncer que foi descoberto em janeiro, durante a cirurgia abdominal que ela realizou. Porém, os detalhes sobre o tumor não foram revelados.

Rainha Camilla falou sobre Kate Middleton

A rainha Camilla falou pela primeira vez sobre Kate Middleton após a princesa ter anunciado que está com câncer. Durante um evento na quarta-feira, 28, ela recebeu várias mensagens dizendo que o público está apoiando a princesa neste momento delicado.

Com isso, ela respondeu: “Sei que Catherine está emocionada com todos os desejos e apoios gentis. Vou enviar [os recados] para Kate, ela ficará emocionada”.

Neste momento, a família real britânica enfrenta em um drama familiar com duas pessoas doentes. O Rei Charles III e Kate Middleton enfrentam as lutas contra o câncer. Os dois não revelaram detalhes sobre os tumores, mas afirmaram que já estão em tratamento.