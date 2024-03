Rainha Camilla faz comentário sobre Kate Middleton em evento

Esposa do Rei Charles III, a Rainha Camilla falou sobre Kate Middleton, que anunciou que está com câncer há poucos dias

A rainha Camilla falou pela primeira vez sobre Kate Middleton após a princesa ter anunciado que está com câncer. Durante um evento na quarta-feira, 28, ela recebeu várias mensagens dizendo que o público está apoiando a princesa neste momento delicado.

Com isso, ela respondeu: “Sei que Catherine está emocionada com todos os desejos e apoios gentis. Vou enviar [os recados] para Kate, ela ficará emocionada”.

Neste momento, a família real britânica enfrenta em um drama familiar com duas pessoas doentes. O Rei Charles III e Kate Middleton enfrentam as lutas contra o câncer. Os dois não revelaram detalhes sobre os tumores, mas afirmaram que já estão em tratamento.

Kate Middleton escreveu seu próprio discurso

A princesa de Gales Kate Middleton comoveu os admiradores da família real ao redor do mundo na última sexta-feira, 22, ao revelar que está com câncer e iniciou o tratamento de quimioterapia. Agora, a revista People revelou que quem escreveu o discurso do video foi ela mesma.

A própria Kate decidiu montar o texto que disse no vídeo para anunciar que está com câncer. “Ela escreveu cada palavra sozinha. Ela mesma escreveu as palavras e deu o seu toque pessoal e também foi ela quem decidiu quando seria o momento certo para divulgar a notícia ao mundo”, disse uma fonte da publicação.

A fonte ainda contou que o príncipe William ficou orgulhoso da iniciativa de Kate. “Ele está extremamente orgulhoso de sua esposa pela coragem e força que ela demonstrou não apenas nesta semana, mas desde a cirurgia em janeiro. Agora, mais do que nunca, ele está focado em garantir que sua esposa tenha a privacidade que precisa para se recuperar totalmente e que seus filhos estejam protegidos do interesse da notícia”, declarou a fonte.

Outras pessoas próximas da realeza ainda revelaram que Kate Middleton não decidiu fazer o anúncio por causa das especulações em volta de sua saúde e seu sumiço da mídia. Fontes contar que ela não se sentiu pressionada pelos rumores ao redor de sua vida, e que ela decidiu fazer o anúncio em seu próprio tempo.

Kate só queria proteger os três filhos e escolheu o momento certo para fazer o anúncio. Ela publicou o vídeo no primeiro dia das férias escolares dos filhos para o feriado da Páscoa. Assim, eles não vão ter que lidar na escola com a repercussão do assunto.