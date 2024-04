Ex-namorado da princesa Beatrice é encontrado morto. Entenda o que aconteceu

Notícia sobre a morte de Paolo Liuzzo, ex-namorado da princesa Beatrice, surpreendeu a imprensa internacional. Saiba como ele faleceu

Ex-namorado da princesa Beatrice, Paolo Liuzzo foi encontrado morto em um quarto de hotel. A morte dele foi revelada pelo jornal The Sun nesta semana, mas aconteceu em 7 de fevereiro.

Ele estava com 42 anos de idade e foi encontrado sem vida no quarto de um hotel na Flórida, Estados Unidos, e o serviço de socorro foi chamado, mas a morte dele foi declarada no local. De acordo com o jornal, a polícia trabalha com a principal hipótese de que ele faleceu em decorrência de uma overdose de drogas.

O funeral dele aconteceu em Long Island, Nova York. Vale lembrar que Paolo e Beatrice namoraram em 2005, quando ela tinha 17 anos e ele estava com 24 anos. O romance começou depois que eles passaram as férias juntos na Suíça e ele era querido pela família dela.

Antes de namorar com a princesa, Paolo já tinha sido acusado de homicídio culposo pela morte de um colega de faculdade após eles brigarem enquanto estavam bêbados. Por causa da acusação, ele cumpriu 100 horas de serviço comunitário.

Por enquanto, a princesa Beatrice não falou sobre a morte do ex-namorado.

Família da princesa Beatrice

A filha da princesa Beatrice com Edoardo Capelli Mozzi acaba de completar 2 anos de idade. A pequena Sienna apareceu em uma foto inédita compartilhada pelo seu pai nas redes sociais para comemorar a data especial.

No post, Edoardo exibiu uma foto da filha caminhando em um jardim da realeza durante o verão, mas preservando a identidade da menina. Na legenda, ele comemorou o aniversário dela. “Feliz aniversário, filha. Você nos traz tanto amor e alegria todos os dias”, disse ele.

Vale lembrar que Sienna nasceu no dia 18 de setembro de 2021. Beatrice e Edoardo se casaram em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Vale lembrar que ele também é pai de Christopher Woolf, fruto de relacionamento anterior.