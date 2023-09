Marido da princesa Beatrice exibe foto inédita da filha do casal

Marido da princesa Beatrice, Edoardo Capelli Mozzi faz homenagem especial no aniversário da filha

A filha da princesa Beatrice com Edoardo Capelli Mozzi acaba de completar 2 anos de idade. A pequena Sienna apareceu em uma foto inédita compartilhada pelo seu pai nas redes sociais para comemorar a data especial.

No post, Edoardo exibiu uma foto da filha caminhando em um jardim da realeza durante o verão, mas preservando a identidade da menina. Na legenda, ele comemorou o aniversário dela. “Feliz aniversário, filha. Você nos traz tanto amor e alegria todos os dias”, disse ele.

Vale lembrar que Sienna nasceu no dia 18 de setembro de 2021. Beatrice e Edoardo se casaram em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Vale lembrar que ele também é pai de Christopher Woolf, fruto de relacionamento anterior.

Leilão de roupa da princesa Diana

A princesa Diana faleceu em 1997, mas seus fãs ainda estão em busca de lembranças dela. Tanto que um leilão acaba de vender uma peça de roupa icônica da princesa por um valor inacreditável. Nos últimos dias, um suéter de Diana foi vendido por US$ 1,1 milhão - cerca de R$ 4,8 milhões.

A roupa vendida foi o suéter de ovelha negra que a princesa usou em 1981, quando ela foi assistir a uma partida de pólo do príncipe Charles. O suéter estava guardado com a estilista que o confeccionou há vários anos, Sally Muir. Isso porque o palácio real o devolveu para ser consertado e o estilista decidiu mandar uma nova peça para Diana, ficando com o suéter danificado para si.

“Eu estava no sótão em fevereiro procurando um padrão e por acaso notei uma velha caixa em um canto - e havia um suéter de ovelha vermelho enrolado em uma colcha de algodão. Estava bem preservado e tive um pensamento: ‘Será que é esse?’. Olhei para o punho, que obviamente havia sido costurado, e liguei para Sal e disse: ‘Acho que encontrei o verdadeiro suéter da Diana!’”, disse ela.

O valor que a peça atingiu no leilão foi o mais alto já pago por uma peça de roupa de Diana depois de sua morte. O item foi vendido em apenas 15 minutos, mas a identidade do comprador é mantida sob sigilo.