Madonna já curtiu carnaval do Rio de Janeiro e caiu no samba; relembre história

Madonna curtiu Carnaval do Rio de Janeiro ao lado de Jesus Luz, seu namorado da época

Antes mesmo de lançar um funk em parceria com Anitta (29) em 2019, a cantora Madonna(64) havia demonstrado para os fãs o quanto era fascinada pelo Brasil. Em 2010, por exemplo, a diva pop esteve nas terras tupiniquins para curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. Na época, ela namorava com o modelo e DJ Jesus Luz (36).

A convite do então governador Sérgio Cabral, a cantora estava presente em uma seleta lista de convidados de um camarote especial, onde também passaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Marisa Letícia.

Acompanhada de sua filha, Lourdes Maria, Jesus Luz e alguns amigos, a artista foi vista por paparazzis enquanto admirava os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí. Usando um look preto, a artista participou da festa no melhor jeitinho brasileiro: beijou, bebeu, trocou carinhos com o namorado e, claro, caiu no samba.

A passagem de Madonna pelo Rio em meio às celebrações do Carnaval acabou gerando um baita transtorno na cidade. Horas antes da artista chegar na Sapucaí, foi armado um enorme esquema de segurança para a loira chegar com mais tranquilidade na avenida .

Na mesma ocasião, a diva ainda teve tempo para fazer uma presença VIP no camarote de uma cervejaria . Sorridente, ela posou para fotos, conheceu personalidades brasileiras e não escondeu o encantamento ao ver as belezas produzidas nas comunidades das agremiações cariocas.

Vale destacar que na época Madonna estava com laços super estreitos com o Brasil. Em 2008 ela havia realizado uma turnê super bem sucedida pelo país, onde encerrou com um show aclamado na cidade de São Paulo. Em novembro de 2009, ela retornou ao país em uma visita diplomática para conquistar apoio para a ONG Spirituality/Success for Kids.

Se tornando um evento à parte, a viagem de férias de Madonna ao Brasil acabou virando pauta do "Jornal Nacional", que na época relatou como foi a primeira experiência da artista internacional na avenida.

Confira a matéria: