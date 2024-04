Cavalos da realeza fogem e pessoas ficam machucadas em Londres

Cavalos que ficam no Palácio de Buckingham, em Londres, fugiram na manhã desta quarta-feira, 24, e saíram correndo pelas ruas da cidade

A manhã desta quarta-feira, 24, foi agitada na cidade de Londres, Inglaterra, por causa da fuga de cavalos da família real. Os animais ficam no Hyde Park Barracks e costumam prestar serviço no Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do Rei Charles III. Porém, alguns deles escaparam nesta manhã e acabaram deixando quatro pessoas machucadas.

De acordo com o site da revista People, o incidente com os cavalos aconteceu por volta das 8h25, horário local, quando os animais se soltaram durante o exercício de rotina com os militares. Alguns funcionários do local e os próprios cavalos ficaram feridos durante o resgate, mas estão bem e não correm perigo.

O serviço de ambulância da região confirmou que quatro pessoas foram levadas para atendimento médico. Inclusive, um dos cavalos bateu de frente com um ônibus, que ficou com o vidro dianteiro quebrado.

“Todos os cavalos foram recuperados e devolvidos ao acampamento”, informou um porta-voz do exército britânico. A fuga dos animais teria acontecido quando eles se assustaram com os barulhos de uma construção e fugiram dos cuidadores.

