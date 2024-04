Príncipe Harry chorou de raiva após atitude do seu pai, o Rei Charles III

Príncipe Harry ficou magoado e chorou ao receber uma ordem inesperada de seu pai, o Rei Charles III, e de membros do alto escalão da realeza britânica

O príncipe Harry não segurou as lágrimas e caiu no choro ao ser surpreendido com uma atitude do seu pai, o Rei Charles III, e de membros do alto escalão da realeza britânica. De acordo com o site The Mirror, ele ficou magoado ao ter que tirar seus pertences da casa de Frogmore Cottage.

A propriedade pertence à realeza e foi o lar de Harry enquanto ele morava no Reino Unido. Porém, quando ele se mudou para os Estados Unidos e a rainha Elizabeth II morreu, Charles pediu para o filho devolver o local para ser a morada de outro membro da realeza. Com isso, o príncipe sentiu raiva do pai e chorou.

O especialista na realeza britânica Tom Quinn contou que Harry e sua esposa, Meghan Markle, acreditavam que a casa de Frogmore Cottage estaria sempre disponível para eles, já que tinha sido um presente da rainha Elizabeth II quando eles se casaram.

“Na época, poucas pessoas perceberam que o despejo de Frogmore foi um tapa na cara para Harry e a gota d’água. Ele ficou furioso e em lágrimas por ter que sair da casa e sentiu que seu pai não tinha o direito de fazer isso com ele, que era puramente uma vingança. Harry não via que deixar de ser um membro da realeza iria tirá-lo de sua residência real. Para muitos, Harry é apenas um pobre garoto rico que se comporta como mimado, mas Harry se vê como a eterna vítima”, disse Quinn ao The Mirror.

Príncipe Harry cortou vínculo com o Reino Unido

O príncipe Harry cortou um dos vínculos que o unia ao Reino Unido. De acordo com o jornal Daily Mail, o filho caçula do Rei Charles III mudou oficialmente o endereço de sua residência principal em seus arquivos.

Depois de cerca de quatro anos vivendo nos Estados Unidos, ele colocou o seu endereço principal como sendo a sua casa no país norte-americano. Antes disso, ele ainda mantinha o seu endereço na Inglaterra como o oficial. A mudança foi notada em uma correspondência de um arquivo do Harry que foi revelada recentemente, já que constava que sua residência fica nos EUA.

Vale lembrar que Harry não tem mais uma casa para chamar de sua na Inglaterra. Há poucos meses, o pai dele, Rei Charles III, pediu que ele desocupasse o chalé de Frogmore, que era onde morava quando era solteiro e quando se casou com Meghan Markle.

Apesar disso, o príncipe já declarou que sempre vai considerar que o Reino Unido é o seu lar. “O Reino Unido é minha casa e um lugar que amo. Isso nunca vai mudar”, disse ele quando anunciou sua saída dos serviços oficiais da realeza britânica.