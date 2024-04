Príncipe Harry corta um dos vínculos que restavam com o Reino Unido

Jornal britânico revela que príncipe Harry fez uma mudança importante recentemente, o que significa o rompimento de um dos vínculos dele com a realeza

O príncipe Harry cortou um dos vínculos que o unia ao Reino Unido. De acordo com o jornal Daily Mail, o filho caçula do Rei Charles III mudou oficial o endereço de sua residência principal em seus arquivos.

Depois de cerca de quatro anos vivendo nos Estados Unidos, ele colocou o seu endereço principal como sendo a sua casa no país norte-americano. Antes disso, ele ainda mantinha o seu endereço na Inglaterra como o oficial. A mudança foi notada em uma correspondência de um arquivo do Harry que foi revelada recentemente, já que constava que sua residência fica nos EUA.

Vale lembrar que Harry não tem mais uma casa para chamar de sua na Inglaterra. Há poucos meses, o pai dele, Rei Charles III, pediu que ele desocupasse o chalé de Frogmore, que era onde morava quando era solteiro e quando se casou com Meghan Markle.

Apesar disso, o príncipe já declarou que sempre vai considerar que o Reino Unido é o seu lar. “O Reino Unido é minha casa e um lugar que amo. Isso nunca vai mudar”, disse ele quando anunciou sua saída dos serviços oficiais da realeza britânica.

Novos projetos do príncipe Harry e Meghan Markle

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry vão ter mais duas séries na Netflix, informou o site da Revista People. A novidade surgiu após a grande repercussão do documentário sobre a vida deles, lançado em dezembro de 2022, que deu o que falar na família real britânica, com direito a afastamento ainda maior dele com o pai, Rei Charles III, e o irmão, príncipe William.

Desta vez, os novos projetos devem ser sobre outros assuntos e não devem se relacionar com a realeza. A primeira série deverá ser sobre culinária, jardinagem, entretenimento e amizade e tem Meghan como produtora executiva.

O outro projeto deverá sobre esporte. A previsão é que seja uma visão sobre o jogo de pólo profissional, que é um esporte que Harry pratica há alguns anos. A intenção é falar sobre a paixão pelo pólo e a importância do mesmo para o cenário social dos praticantes.

As duas produções estão em fase inicial e ainda não possuem data de lançamento. Vale lembrar que Meghan e Harry possuem um contrato longo com a Netflix junto com a produtora deles, chamada de Archewell Productions.