Meghan Markle e príncipe Harry vão ter mais duas séries na Netflix. Saiba mais!

Depois do documentário sobre a vida deles que deu o que falar na realeza, Meghan Markle e príncipe Harry vão fazer mais dois projetos no streaming

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry vão ter mais duas séries na Netflix, informou o site da Revista People. A novidade surgiu após a grande repercussão do documentário sobre a vida deles, lançado em dezembro de 2022, que deu o que falar na família real britânica, com direito a afastamento ainda maior dele com o pai, Rei Charles III, e o irmão, príncipe William.

Desta vez, os novos projetos devem ser sobre outros assuntos e não devem se relacionar com a realeza. A primeira série deverá ser sobre culinária, jardinagem, entretenimento e amizade e tem Meghan como produtora executiva.

O outro projeto deverá sobre esporte. A previsão é que seja uma visão sobre o jogo de pólo profissional, que é um esporte que Harry pratica há alguns anos. A intenção é falar sobre a paixão pelo pólo e a importância do mesmo para o cenário social dos praticantes.

As duas produções estão em fase inicial e ainda não possuem data de lançamento. Vale lembrar que Meghan e Harry possuem um contrato longo com a Netflix junto com a produtora deles, chamada de Archewell Productions.

O novo empreendimento de Meghan Markle

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, está de volta às redes sociais. Depois de abandonar o seu perfil no Instagram ao se casar com o príncipe Harry e entrar para a família real, ela criou um novo perfil para chamar de seu.

Ela criou uma marca de estilo de vida, chamada American Riviera Orchard e o lançamento acaba de acontecer. No perfil, uma frase diz: “Por Meghan, a Duquesa de Sussex. Fundada em 2024”. Inclusive, o primeiro story do perfil traz imagens discretas de Meghan em uma cozinha e colhendo flores ao som da música I Wish You Love, de Nancy Wilson.

O nome da marca seria uma homenagem para a região onde ela mora com o marido e os dois filhos. Eles vivem em Santa Bárbara, que é conhecida como a Riviera Americana, e o nome Montecito, que é o bairro onde vivem, também aparece na logomarca. Existem rumores de que a marca vai vender itens para a cozinha, incluindo utensílios e produtos alimentícios.

Antes de se casar, Meghan Markle tinha um blog chamado The Tig, no qual compartilhava dicas de estilo de vida. Porém, os membros da realeza não costumam ter perfis pessoais na internet e ela teve que desativar o blog. Desde então, ela tinha apenas a página de casal real junto com o marido, que é o perfil Sussex Royal.