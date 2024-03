Meghan Markle volta para as redes sociais de forma discreta. Saiba como!

Ela voltou! Depois de abandonar as redes sociais ao entrar para a família real britânica, Meghan Markle reaparece em post de seu novo empreendimento

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, está de volta às redes sociais. Depois de abandonar o seu perfil no Instagram ao se casar com o príncipe Harry e entrar para a família real, ela criou um novo perfil para chamar de seu.

Ela criou uma marca de estilo de vida, chamada American Riviera Orchard e o lançamento acaba de acontecer. No perfil, uma frase diz: “Por Meghan, a Duquesa de Sussex. Fundada em 2024”. Inclusive, o primeiro story do perfil traz imagens discretas de Meghan em uma cozinha e colhendo flores ao som da música I Wish You Love, de Nancy Wilson.

O nome da marca seria uma homenagem para a região onde ela mora com o marido e os dois filhos. Eles vivem em Santa Bárbara, que é conhecida como a Riviera Americana, e o nome Montecito, que é o bairro onde vivem, também aparece na logomarca. Existem rumores de que a marca vai vender itens para a cozinha, incluindo utensílios e produtos alimentícios.

Antes de se casar, Meghan Markle tinha um blog chamado The Tig, no qual compartilhava dicas de estilo de vida. Porém, os membros da realeza não costumam ter perfis pessoais na internet e ela teve que desativar o blog. Desde então, ela tinha apenas a página de casal real junto com o marido, que é o perfil Sussex Royal.

Assista ao vídeo:

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

Príncipe Harry não quis encontrar Camilla em reencontro com o Rei Charles

O príncipe Harry fez uma rápida viagem até Londres, na Inglaterra, para visitar o seu pai, o Rei Charles III, após o diagnóstico do câncer. Agora, os bastidores do encontro foram revelados e mostram que o atrito entre Harry e a madrasta, a rainha Camilla, segue firme e forte.

De acordo com o site The Telegraph, a jornalista Petronella Wyatt, que é amiga da rainha, contou que Harry se recusou a ficar na mesma sala que ela durante a conversa que teve com o pai. “Ouvi dizer que o Harry preferiu não estar na mesma sala que sua madrasta quando falou com o rei sobre seu diagnóstico de câncer”, disse ela. Inclusive, ela contou que o encontro de pai e filho durou apenas 30 minutos porque o rei não pode passar por grandes emoções em seu tratamento.

Vale lembrar que a relação de Harry e Camilla é conflituosa há algum tempo, principalmente após a publicação do livro de memórias do príncipe, chamado Spare. Na publicação, ele acusou a madrasta de ter divulgado histórias da família para a imprensa com o objetivo de limpar a própria imagem e acabou prejudicando o enteado. Inclusive, ele teria sido o casamento de seu pai por temer ganhar uma madrasta má.

Em sua rápida visita, Harry ficou em Londres por apenas 24 horas e logo embarcou de volta aos Estados Unidos, que é onde vive com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilbet.