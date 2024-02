Príncipe Harry se recusou a ficar na mesma sala que a rainha Camilla. Entenda!

Príncipe Harry foi visitar seu pai, o Rei Charles III, após o diagnóstico do câncer, mas fez uma exigência sobre a rainha Camilla

O príncipe Harry fez uma rápida viagem até Londres, na Inglaterra, para visitar o seu pai, o Rei Charles III, após o diagnóstico do câncer. Agora, os bastidores do encontro foram revelados e mostram que o atrito entre Harry e a madrasta, a rainha Camilla, segue firme e forte.

De acordo com o site The Telegraph, a jornalista Petronella Wyatt, que é amiga da rainha, contou que Harry se recusou a ficar na mesma sala que ela durante a conversa que teve com o pai. “Ouvi dizer que o Harry preferiu não estar na mesma sala que sua madrasta quando falou com o rei sobre seu diagnóstico de câncer”, disse ela. Inclusive, ela contou que o encontro de pai e filho durou apenas 30 minutos porque o rei não pode passar por grandes emoções em seu tratamento.

Vale lembrar que a relação de Harry e Camilla é conflituosa há algum tempo, principalmente após a publicação do livro de memórias do príncipe, chamado Spare. Na publicação, ele acusou a madrasta de ter divulgado histórias da família para a imprensa com o objetivo de limpar a própria imagem e acabou prejudicando o enteado. Inclusive, ele teria sido o casamento de seu pai por temer ganhar uma madrasta má.

Em sua rápida visita, Harry ficou em Londres por apenas 24 horas e logo embarcou de volta aos Estados Unidos, que é onde vive com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilbet.

O anúncio do quadro de saúde do Rei Charles III

O Rei Charles III iniciou o tratamento contra o câncer. Ele descobriu um tumor durante a cirurgia que fez contra o aumento da próstata há poucos dias. Em um comunicado oficial, o Palácio de Buckingham informou que ele ficará longe dos eventos da realeza durante o tratamento.

"Durante o recente procedimento hospitalar do Rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação. Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer. Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente", informaram.

Então, o palácio ainda falou sobre um agradecimento do rei. "O Rei agradece à sua equipa médica pela rápida intervenção, que foi possível graças ao seu recente procedimento hospitalar. Ele permanece totalmente positivo em relação ao seu tratamento e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para evitar especulações e na esperança de que possa ajudar a compreensão pública de todas as pessoas afetadas pelo câncer em todo o mundo", finalizaram.

De acordo com o site da Revista People, Charles informou sobre o diagnóstico para seus filhos, príncipe William e príncipe Harry, e seus irmãos, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward, antes de fazer o anúncio público.