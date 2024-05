Adriane Galisteu diz que marido e filho são fãs de Ayrton Senna: 'Orgulho'

Em entrevista à Revista CARAS, Adriane Galisteu recorda momentos ao lado de Ayrton Senna e fala da admiração que o marido e filho têm pelo piloto

Último amor de Ayrton Senna (1960-1994), Adriane Galisteu (50) se orgulha de sua história com o piloto. Em entrevista para a edição especial da Revista CARAS, em homenagem aos 30 anos da morte do ídolo nacional, a modelo revela que seu marido e filho são fãs do atleta.

"Tenho orgulho de falar dela [nossa história]", começa. "Meu marido, Ale, era fã dele, assim como meu filho, Vittorio, é de tanto eu falar. Ayrton Senna é um homem que nunca poderia ter morrido e será importante na minha vida enquanto eu viver . Sou privilegiada, porque parte do que sou tem tudo a ver com a mulher que estava ao lado dele."

Nesta quarta-feira, 1º, se completaram 30 anos desde a morte do piloto, após um grave acidente durante uma corrida do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Considerado um herói nacional, ele perdeu o controle de seu carro a 200 quilômetros por hora e se chocou contra um muro numa curva da pista.

Leia também: Adriane Galisteu ganhou carta da mãe após morte de Ayrton Senna: 'Oração de bolso'

Galisteu também diz que é difícil escolher um momento como favorito ao lado do piloto, já que os dois se divertiam muito juntos. "O melhor era tirar ele daquele universo do tricampeão mundial e trazer para a vida real e divertida, acho que tive um pouco esse papel. Imagina uma menina de 19 anos, apaixonada, vivendo um conto de fadas."

A apresentadora relembra que, apesar da fama e título de inspiração nacional, longe dos holofotes o piloto era um "meninão" que gostava de se divertir. "Tinha um humor muito característico, era ariano como eu e, às vezes, parecia que a gente tinha 10 anos de idade."

"Ele tinha esse lado moleque que as pessoas não conheciam, esse lado menino, mais divertido, que ficava para os íntimos. Ele tinha uma simplicidade que nem combinava com o tamanho dele, era um homem de hábitos simples e isso me chamava atenção, não era deslumbrado", completa a modelo.

CONFIRA CAPA DA EDIÇÃO ESPECIAL PARA AYRTON SENNA: