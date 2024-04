Conexão especial entre a princesa Charlotte e suas primas chama a atenção

Você sabia? A princesa Charlotte divide o seu nome com suas primas. Saiba qual é a conexão especial entre elas

A princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e príncipe William, tem uma conexão especial com duas primas. A menina de apenas 8 anos divide o seu nome com suas primas e a semelhança chamou a atenção.

A princesa Charlotte foi batizada como Charlotte Elizabeth Diana, sendo que seus nomes são homenagens para o avô, Rei Charles III, a bisavó, Rainha Elizabeth II, e a avó, princesa Diana. Porém, outros membros da realeza tiveram a mesma ideia.

A irmã de Kate Middleton, Pippa Middleton, também usou o nome Elizabeth em uma de suas filhas. Ela batizou uma das filhas como Grace Elizabeth Jane. Desse modo, Grace e Charlotte dividem o mesmo nome do meio, que é Elizabeth.

Além disso, a princesa Charlotte também tem o mesmo nome que outra prima. A filha de Charles Spencer, irmão da princesa Diana, se chama Lady Charlotte Diana Spencer. Hoje em dia, a menina está com 11 anos de idade e nasceu antes da princesinha.

Na época do nascimento da Lady Charlotte, o pai dela contou sobre a escolha do nome da herdeira. “Não tínhamos escolhido o primeiro nome antes do nascimento dela, mas Charlotte é um nome que ambos amamos e realmente combina com ela. Embora já tenha se passado muitos anos desde que Diana morreu, ainda sinto falta dela todos os dias e queria que ela fosse lembrada com o nome de nossa filha”, disse ela.

Inclusive, quando a filha de Kate e William nasceu e foi revelado que ela se chama Charlotte Elizabeth Diana, Charles Spencer comentou sobre a semelhança nos nomes das primas. “Nomes perfeitos. Minha filha Charlotte Diana ficará emocionada com o compartilhamento de nome das primas”, declarou.

O apelido da princesa Charlotte

A revista Hello! Magazine revelou qual é o apelido da princesa Charlotte. Há pouco tempo, o príncipe William contou que costuma chamar a filha de Lottie, que é um diminutivo de mignonette. O apelido tem o significado de “fofa" ou “queridinha”.

++ Inteligência artificial cria imagens da princesa Charlotte como adulta e impressiona internautas