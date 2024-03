Semelhança das princesas Diana e Charlotte rouba a cena com foto inédita

Uma foto inédita da princesa Diana quando era criança é revelada nas redes socais e os fãs percebem a semelhança dela com a neta, a princesa Charlotte

A princesa Diana virou assunto entre os fãs da realeza britânica nos últimos dias por causa de uma foto antiga de sua infância. Isso porque o irmão dela, Charles Spencer, resgatou uma foto de quando era criança junto com a irmã e a mãe. Na imagem, Diana apareceu sorridente e com o seu tradicional jeito de olhar. Rapidamente, os internautas apontaram a semelhança dela com a neta, a princesa Charlotte.

A foto antiga foi feita na década de 1960 e mostrou a princesa Diana em um momento descontraído com a família quando tinha cerca de 6 anos de idade. “Adoro como cada um de nós parece feliz”, disse Spencer na legenda do post.

Nos comentários do post, os internautas destacaram a semelhança física entre Diana e a neta, a princesa Charlotte, que é filha do príncipe William e da princesa Kate Middleton. “Diana parece com a Charlotte. Ótima lembrança”, disse um seguidor. “Eu vejo a princesa Charlotte na foto da avó”, afirmou outro. “Charlotte se parece muito com a Diana. Mesmo rosto”, declarou mais um.

Princesa Diana e Princesa Charlotte - Fotos: Reprodução / Instagram e Getty Images

Saiba onde a princesa Diana foi sepultada

A princesa Diana foi um dos membros mais amados da realeza britânica e sua morte trágica sempre é relembrada. Ela faleceu no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro na cidade de Paris, na França. Porém, você lembra onde ela foi enterrada? Confira aqui:

A princesa Diana foi enterrada em uma pequena ilha coberta de árvores no centro de lago oval na propriedade de Althorp Estate, que pertence a sua família e fica no Reino Unido. O corpo dela foi colocado ali no dia 6 de setembro de 1997 para evitar o assédio dos fãs da princesa e preservar a privacidade dos filhos dela, os príncipes William e Harry, que puderam visitar a mãe sempre que desejavam e sem alardes. Na época, o irmão dela, Charles Spencer, Conde de Spencer, contou sobre sua preocupação. “Havia uma emoção tão intensa em todos os lugares que fiquei preocupado sobre onde poderíamos enterrá-la com segurança”, afirmou ele à BBC.

O túmulo de Diana não pode receber visitantes, mas os admiradores dela podem ir até um memorial que foi construído em outro local da propriedade para receber homenagens. Vale lembrar ainda que outros membros da família da princesa não estão sepultados perto dela. A família Spencer está sepultada na Igreja de Santa Maria, em Great Brington, mas o irmão de Diana não quis colocá-la junto com os entes queridos por causa de sua segurança.