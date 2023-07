Quando a princesa Charlotte usará sua primeira tiara? Saiba mais sobre a tradição

Saiba curiosidade sobre quando a princesa Charlotte vai seguir a tradição das mulheres da realeza

A princesa Charlotte, que é filha do príncipe William e Kate Middleton, ainda pode demorar para usar a sua primeira tiara oficial da realeza. A família real britânica tem um grande acervo de joias que incluem várias tiaras para os eventos oficiais. E vai chegar o dia de Charlotte escolher uma delas para compor seus looks.

No Reino Unido, a tradição diz que as mulheres da realeza costumam usar sua primeira tiara no dia do casamento. Esse foi o caso da mãe da princesa Charlotte, Kate Middleton , e sua tia Meghan Markle . Mesmo os membros de sangue da família real - incluindo a neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e Zara Tindall - não usaram os enfeites de cabeça brilhantes até o casamento.

Porém, Charlotte pode seguir os passos da princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, e usar uma tiara antes do casamento. Vale lembrar que Anne usou sua primeira tiara quando era adolescente e continuou a usar jóias em várias ocasiões de gravata branca, como banquetes de estado ou recepções no palácio, antes de seu casamento em 1973 com Mark Phillips.

Para o dia do casamento, a princesa Anne optou por um enfeite de cabeça extra especial: a tiara de franjas da rainha Mary, que a rainha Elizabeth também usou para se casar com o príncipe Philip.

A princesa Anne é um membro trabalhador da família real e isso pode ter influenciado na decisão de deixá-la usar a tiara antes do casamento. Assim como ela, Charlotte também será um membro ativo da família real quando crescer e pode seguir os passos de Anne.