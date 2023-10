Inteligência artificial cria imagens da princesa Charlotte como adulta e impressiona internautas

A princesa Charlotte ocupa a terceira posição na linha sucessória ao trono britânico; imagens impressiona a web por semelhança com familiar

Os fãs e súditos da Família Real Britânica ficaram chocados com um vídeo feito por inteligência artificial que projeta como a princesa Charlotte ficará quando for adulta. A menina de 8 anos é a filha do meio do príncipe William com Kate Middleton.

Neta do Rei Charles III, Charlotte ocupa a terceira posição na linha sucessória ao trono britânico - atrás do pai e do irmão mais velho, George, e à frente do irmão mais novo, Louis, e do tio, príncipe Harry.

Nos comentários da publicação, os internautas se espantaram com a semelhança da menina com as mulheres de sua família. Muitos compararam a menina com sua avó paterna, a princesa Diana (1961-1997). Já outros acharam Charlotte a cara da falecida rainha Elizabeth II e alguns comentaram a semelhança da garota com a mãe.

“Vejo muito da Diana nela!”, exclamou uma pessoa, Ela é uma mistura da mãe com a Rainha Elizabeth II. Vai ficar linda quando crescer!”, comparou outra, “Diana, é você?”, perguntou uma terceira, “Fiquei emocionada, vi a Diana nela”, compartilhou mais alguém.

Kate Middleton revela o hobby favorito da princesa Charlotte

Recentemente, a mamãe coruja Kate Middleton revelou qual o passatempo favorito da filha, a princesa Charlotte. Kate disse que a filha é uma grande fã de dançar ao conversar com uma garotinha que conheceu durante um evento. “Minha filha Charlotte gosta de dançar. Ela adora balé e sapateado”, disse a princesa

Quando a princesa Charlotte usará sua primeira tiara? Saiba mais sobre a tradição

No Reino Unido, a tradição diz que as mulheres da realeza costumam usar sua primeira tiara no dia do casamento. Esse foi o caso da mãe da princesa Charlotte, Kate Middleton , e sua tia Meghan Markle . Mesmo os membros de sangue da família real - incluindo a neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e Zara Tindall - não usaram os enfeites de cabeça brilhantes até o casamento.

Porém, Charlotte pode seguir os passos da princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, e usar uma tiara antes do casamento. E como futuro membro trabalhador da família real e isso pode ter influenciado na decisão de deixá-la usar a tiara antes do casamento.