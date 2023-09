Kate Middleton revela o hobby favorito da princesa Charlotte! Vem descobrir qual

Além de praticar esportes como rugby e futebol, a princesa Charlotte tem outra atividade extracurricular em sua agenda

Durante um evento na terça-feira, 26, Kate Middleton revelou qual o passatempo favorito da filha, a princesa Charlotte, de 8 anos. Em sua visita a Lancaster, a duquesa conheceu uma garotinha chamada Emily May, de 7 anos, que a presenteou com um buquê de flores.

Princesa de Gales então perguntou para a menina o que ela gostava de fazer. Quando Emily respondeu que gostava de dançar, Kate disse que sua filha de 8 anos também é uma grande fã da atividade. “Minha filha Charlotte gosta de dançar. Ela adora balé e sapateado”, disse a princesa Kate, de acordo com a Hello! revista. "Continue dançando", incentivou Kate.

Essa não é a primeira vez que o amor da princesa Charlotte pela dança é revelado por seus pais. Em 2018, o príncipe William disse ao ex-primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, e à sua família, durante a recepção do Dia da Commonwealth, que a sua filha “adora dançar”.

A Princesa Charlotte recentemente deu um gostinho de seus passos de dança no Concerto da Coroação em maio. O jovem real juntou-se ao resto da multidão dançando junto com Lionel Richie enquanto cantava seu hit “All Night Long” no palco montado no terreno do Castelo de Windsor.

A princesa Charlotte tem uma agenda lotada de atividades extracurriculares. Além de dançar, a Princesa Kate e o Príncipe William já compartilharam que sua filha joga futebol e rúgbi. Quando Kate mostrou algumas habilidades sérias de rúgbi no Maidenhead Rugby Club no início deste ano, elas foram o resultado de sessões regulares de rúgbi no quintal com seus três filhos.

“Ela regularmente joga rúgbi no quintal com as crianças - ela pratica todos os esportes com elas”, disse Nigel Gillingham, presidente da Rugby Football Union, à People.

Quando a princesa Charlotte usará sua primeira tiara? Saiba mais sobre a tradição

No Reino Unido, a tradição diz que as mulheres da realeza costumam usar sua primeira tiara no dia do casamento. Esse foi o caso da mãe da princesa Charlotte, Kate Middleton , e sua tia Meghan Markle . Mesmo os membros de sangue da família real - incluindo a neta da rainha Elizabeth, a princesa Eugenie, a princesa Beatrice e Zara Tindall - não usaram os enfeites de cabeça brilhantes até o casamento.

Porém, Charlotte pode seguir os passos da princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, e usar uma tiara antes do casamento. E como futuro membro trabalhador da família real e isso pode ter influenciado na decisão de deixá-la usar a tiara antes do casamento.