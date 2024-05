Graciele Lacerda revela que parou tratamento para engravidar com Zezé di Camargo

Após anos tentando ter filhos com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda revela que precisou interromper tratamento e detalha novos planos

Na noite da última quinta-feira, 2, Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar sobre seus planos para engravidar. Após anos tentando ter filhos com o noivo, o cantor Zezé Di Camargo, a influenciadora digital abriu seu coração e contou que precisou interromper seu tratamento por um período, mas que agora, está disposta a tentar novamente.

Através dos stories do Instagram, Graciele detalhou o processo ao responder uma caixinha de perguntas dos seguidores: “Eu estou fazendo um tratamento para engravidar há quatro anos. Eu decidi me preparar para engravidar quando estava com 39 anos. O Zezé é vasectomizado, por isso que estou fazendo tratamento”, iniciou.

"Eu tive que tirar óvulos e como comecei de 39 para 40, eu já não tinha uma produção de óvulos muito grande. Fiquei um período tirando óvulos, depois fizemos os embriões", Graciele detalhou o tratamento e explicou o motivo da interrupção após algumas tentativas frustradas: "De lá pra cá já fiz algumas tentativas, mas no ano passado eu parei”, contou.

Apesar da pausa, a influenciadora explicou que ela e o cantor estão prontos para começar a tentar novamente e ainda revelou o método escolhido: “Fiquei um ano sem fazer nada porque comecei a ficar muito mal. Decidi parar e esse ano estou me preparando para voltar ao tratamento. O tratamento que falo é a FIV, fertilização in vitro”, disse.

“Já temos os embriões congelados. É só implantar e entregar nas mãos de Deus", completou Graciele, que recentemente levantou especulações sobre uma suposta gravidez. Isso porque a musa fitness chamou a atenção dos seguidores ao surgir com o corpo diferente, mas logo esclareceu a mudança física em suas redes sociais.

Graciele Lacerda detalha tratamento para engravidar com Zezé di Camargo - Reprodução/Instagram

"Esse período de dezembro até março, é um período que eu me permito mais mesmo, é um período que eu viajo mais, tem as férias do mô, a gente viaja pra fora, então é um período que eu me permito comer outros tipos de alimentos, vocês sempre vão me ver nessa época dessa forma, mas não quer dizer que eu engordo”, Graciele explicou que estava apenas inchada.

