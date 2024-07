Malu Galli celebra seis anos de sua iniciação no Candomblé: "Agradeço"

Nesta sexta-feira, 05, a atriz Malu Galli compartilhou um vídeo em seu Instagram para celebrar seis anos de iniciação no candomblé

Nesta sexta-feira, 05, a atriz Malu Galli usou seu Instagram para celebrar seis anos de iniciação no candomblé. Em um vídeo ao som de Muito Obrigado Axé,a artista mostrou momentos que viveu ao longo de sua jornada na religião.

"Hoje faço 6 anos de renascida pra Iansã. Agradeço, agradeço, agradeço. A dimensão de fazer parte de uma enorme família estendida, de comungar de uma visão de mundo e uma cultura tão rica e complexa, de uma filosofia tão sábia é imensurável. Ser filha de orixá é uma conexão tão profunda com a Terra e o sagrado que não se explica em palavras", iniciou.

E continuou: "O Ilê Omiojuarô é uma casa de diversas peles. Que acolhe muitas camadas do nosso ser. É cuidado, exemplo, ensinamento, vivência, compartilhamento. Lar. Eu só agradeço a todas as pessoas com quem convivi/convivo naquele espaço. É aprendizado constante. Meu pai, Adailton D’Ogun. Minha Iya Doya, minha Iya Kekerê Neuza e toda a família ( Egbe) de mais velh@s e irm@s. Olorum Modupé".

Por fim, escreveu: "E agradeço a ela que me recebeu quando cruzei o portão azul curiosa com os ritos sagrados dos povos tradicionais, procurando mistério. Encontrei uma pequena senhora gigante, de sorriso fácil e voz quente, sotaque baiano, enorme sabedoria que me acolheu e me trouxe para o seu cardume. Olorum modupé N’La Beata de Yemonjá. Mãe Beata, presente!"

Nos comentários, os internautas desejaram boas energias para a atriz. "Que sua jornada continue sendo de alegrias, paz, amor, benções e a proteção de mamãe Iansã", disse uma. "Sua conexão com o sagrado é uma das coisas que mais admiro em você", confessou outra. "Odun kodun de vida longa com saúde! Que os ventos de Iyá Oyá lhe guiem por belos caminhos e que ela seja sempre sua força e sua proteção", disse uma terceira.

Veja a publicação: