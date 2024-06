Malu Galli posta clique raro ao comemorar aniversário da mãe: "Te amo"

A atriz Malu Galli compartilhou um clique raro ao lado da mãe, dona Vanda Reis, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Malu Galli chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar um clique raro ao lado de sua mãe. Nesta quarta-feira, 5, dona Vanda Reis completou mais um ano de vida e a artista fez questão de parabenizá-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que aparece sorridente ao lado da aniversariante e prestou uma bela homenagem de aniversário. "E hoje é dia dela! Parabéns, mãe, vida longa, cheia de saúde e muito amor e alegrias. Te amo!!", declarou ela na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a beleza da mãe e filha nos comentários e também deixaram mensagens de felicitações para dona Vanda. "Que linda sua mãe @malugalli. Desejo muitas felicidades, saúde, mande um beijo especial para sua mãezinha", disse a atriz Beth Goulart. "Lindas! Feliz aniversário, dona Vanda", escreveu uma seguidora. "Lindas! Viva a sua mãe!!! Saúde, bençãos e alegria em abundância em sua vida!", desejou outra. "Viva sua mãezinha Vanda!! Muito linda como você", falou uma fã.

Vale lembrar que Malu está no ar na reprise da novela 'Cheia de Charmes', da Globo, em que interpreta a personagem Lygia Mariz Ortega. Além disso, a atriz está na novela 'Renascer', como Meire, mulher de Humberto, vivido por Guilherme Fontes. Os dois são pais da personagem Buba, interpretada por Gabriela Medeiros.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malu Galli (@malugalli)

Malu Galli fala sobre cena de reencontro com Buba

Após gravar as cenas do reencontro com a filha da ficção, Malu Galli falou sobre a experiência. "São cenas muito intensas e algumas bem violentas do ponto de vista do que é dito. Foi bem forte vivenciar tudo aquilo, muito emocionante", afirmou a atriz, em material encaminhado à imprensa.

"Acho de extrema importância levar esta discussão à casa da família brasileira através da dramaturgia. Muitos vão se identificar e torço para que as sequências contribuam para mexer com alguém, e quem sabe promover alguns reencontros", acrescentou ela.

Malu ainda falou sobre sua personagem ser uma mulher extremamente religiosa, que possui dificuldade de entender a realidade de Buba. "Meire é uma mulher de vida simples, muito religiosa e que não entende, nem aceita a questão essencial da filha. Ela não se permite amar e acolher a própria filha. Isso é muito triste e infelizmente a realidade em muitos lares brasileiros", completou.