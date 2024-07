Thiago Nigro exibe tatuagem que fez para Maíra Cardi: ‘Estava devendo’

Thiago Nigro exibe nova tatuagem após ganhar duas homenagens na pele de Maíra Cardi; descubra o significado por trás do gesto

Na última quinta-feira, 4, Thiago Nigro surpreendeu ao exibir sua nova tatuagem em homenagem à sua esposa, Maíra Cardi. Agora, a coach fitness e o influenciador financeiro usaram as redes sociais para compartilhar detalhes do desenho e revelar o significado especial que, inclusive, envolve até um segredo do casal.

Antes de exibir o resultado, Maíra contou que estava no estúdio de tatuagem improvisado em casa com o marido: "Aqui etá parecendo um reality show! Olha aqui, tem um campeão! Uma pessoa fazendo uma tatuagem maravilhosa. A sogra aqui aprovando o que maridão está fazendo para mim", ela brincou enquanto mostrava o espaço.

Em seguida, Thiago brincou que estava devendo uma tatuagem para a esposa, já que ela tem dois desenhos em homenagem a ele. Logo no primeiro mês de namoro, no ano passado, a coach tatuou suas iniciais nos dedos da mão. Após o casamento, ela reforçou o compromisso ao escrever o sobrenome dele no pescoço.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Agora, Thiago tatuou sua inicial ao lado da esposa em uma cruz no pulso e ela explicou o significado por trás do gesto: “Olha a tatuagem que ele fez para mim! Ontem lembra que eu filmei o Rafita? Ele tava fazendo com o Rafa essa tatuagem! Olha que lindo, é Jesus entre nós, sobre nós, ele e eu. Que lindo”, a coach se derreteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TAYLOR RUBINICK (@taylor_rubinick)

Em seguida, Nigro explicou que o desenho tem mais significados, mas deve compartilhar apenas futuramente: “Tem muitos segredos, essa tatuagem. Um dia a gente conta. Eles não estão preparados para tudo isso”, disse o influenciador digital e investidor, que também é conhecido nas redes sociais como ‘Primo Rico’.

Thiago Nigro faz tatuagem para Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi confessa arrependimento de antigo comportamento:

Na última quinta-feira, 4, a polêmica envolvendo Maíra Cardi, Arthur Aguiar e a criação da filha do ex-casal ganhou mais uma atualização. Nas redes sociais, a coach fitness se pronunciou sobre vídeos antigos resgatados por internautas que questionaram seu comportamento perto da pequena Sophia, que tem apenas cinco anos.

Nos Stories do Instagram, Maíra relatou que sua avó ficou preocupada ao ver os vídeos viralizados e decidiu dar sua versão, explicando que demorou para se pronunciar por conta da agenda cheia. Além de revelar o arrependimento, ela contou que passou por uma grande transformação em sua vida; confira o pronunciamento da coach!