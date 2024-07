Maíra Cardi confessa arrependimento de antigo comportamento com a filha

Após polêmicas envolvendo a criação da filha, Maíra Cardi se pronunciou sobre vídeos antigos resgatados pelos internautas: "Não percam tempo"

Nesta quinta-feira, 4, a polêmica envolvendo Maíra Cardi, Arthur Aguiar e a criação da filha do ex-casal, Sophia, ganhou mais uma atualização. Nas redes sociais, a coach se pronunciou sobre vídeos antigos resgatados por internautas que questionaram seu comportamento perto da pequena.

Nos Stories do Instagram, Maíra relatou que sua avó ficou preocupada ao ver os vídeos viralizados e decidiu dar sua versão, explicando que demorou para se pronunciar por conta da agenda cheia. "Só quero deixar um recado: não percam o tempo de vocês buscando um vídeo lá de 1999 pra falar 'olha como a Maíra fez, falou...' porque com certeza vocês vão achar. Se quiserem, posso até fazer uma busca de tudo e fazer uma lista. Vocês vão achar muita coisa mesmo, não é pouca, não", iniciou.

"Deus entrou na minha vida e renovou tudo (...) Eu não acreditava em Deus e não podemos esperar nada de uma pessoa que não acredita em Deus. Falava palavrão pra caramba, e essa inclusive foi uma das coisas mais difíceis de sair depois que eu me batizei", confessou.

Na sequência, a influenciadora garantiu que se arrependeu do que disse no início da semana. "Eu caí em uma das armadilhas dele igual a um patinho. Botei para fora o antigo eu, a antiga Maíra. Me arrependi na hora. Falei um monte de verdades, mas um monte de verdades cheias de ódio. Rebati ódio com ódio, foi horrível", disse Maíra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi detona Arthur Aguiar após exposição da filha

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais na tarde de segunda-feira, 1, para se pronunciar publicamente a respeito da polêmica envolvendo sua filha, Sophia Cardi, de 5 anos. O nome da pequena ficou entre os assuntos mais comentados após um vídeo onde ela aparece comentando que o celular do cozinheiro da família é 'de pobre' viralizar.

Mais cedo, em entrevista ao jornalista Leo Dias, a famosa culpou Arthur Aguiar, pai de Sophia, pela atitude da filha. De acordo com a coach, a herdeira não aprendeu a atitude dentro de sua casa. O ator, por sua vez, rebateu as acusações da ex-esposa e ressaltou que não aborda assuntos sobre dinheiro em sua residência, assim como seu marido, Thiago Nigro. Agora, Maíra publicou um longo desabafo sobre a exposição da herdeira. Saiba mais clicando aqui!