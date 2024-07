Arthur Aguiar manda indireta afiada para Thiago Nigro após polêmica com a filha

Indireta? Arthur Aguiar alfineta o padrasto de sua filha, Thiago Nigro, após polêmica envolvendo a menina e sua ex-mulher, Maíra Cardi

A polêmica envolvendo a filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi acaba de ganhar um novo capítulo nesta segunda-feira, 1º. Após uma troca de farpas nas redes sociais, o ator e cantor decidiu mandar uma indireta nada sútil para o padrasto da menina e atual marido de sua ex-mulher, o investidor e influenciador Thiago Nigro, em suas redes sociais.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início quando a filha de Maíra e Arthur, Sophia, de apenas cinco anos, apareceu debochando de um funcionário da família paterna. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a menina fez um comentário irônico sobre o celular do cozinheiro: "Celular de pobre", ela dispara e diz que seu telefone é ‘mais bonito’.

Depois das imagens repercutirem, Arthur se pronunciou e afirmou que já tinha conversado com a herdeira sobre suas atitudes. Além disso, ele relatou que o cozinheiro não se sentiu ofendido, mas mesmo assim pediu desculpas. Já Maíra se defendeu e frisou que a menina não aprendeu esse tipo de atitude dentro de sua casa. De acordo com a coach, o pai seria o responsável pela fala da criança.

“Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá [casa do pai] como foi", disse ao Léo Dias.

Diante das declarações da ex-mulher, Arthur perdeu a paciência e detonou em novos vídeos: "De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava”, disparou.

“Estou há muito tempo calado e está difícil ficar calado. Ela nunca falou isso na minha casa e isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso”, Arthur disparou indireta para Thiago, que é investidor.

“Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra. Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não”, ele rebateu as acusações envolvendo a fala da pequena.

Vale lembrar que o cozinheiro de Arthur, Cleitom Martins, se pronunciou após a polêmica envolvendo um comentário feito pela filha do ator. O chef revelou que não se sentiu incomodado com o comentário da criança. Pelo contrário, ele afirmou que a relação deles é baseada em respeito e também em algumas brincadeiras 'debochadas'.

Namorada de Arthur Aguiar detona Maíra Cardi:

Nesta segunda-feira, 1º, Jheny Santucci, namorada de Arthur Aguiar, decidiu se envolver em uma polêmica. Depois de Maíra Cardi culpar o ex-marido pelo comportamento de sua filha, Sophia, em um vídeo que está causando nas redes sociais, a influenciadora digital se pronunciou e não poupou críticas à coach fitness publicamente, além de afirmar que a menina é pressionada a chamar o padrasto de pai.