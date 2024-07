Filha de Maíra Cardi chama atenção com comentário sobre cozinheiro: ‘Pobre’

Filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, a pequena Sophia chama atenção ao fazer um comentário indiscreto sobre um funcionário da família

No último domingo, 30, a filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de apenas cinco anos, causou polêmica ao fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre".

Através de suas redes sociais, o cozinheiro da família compartilhou um vídeo do momento em que aparece servindo um prato de macarrão para a herdeira. É importante ressaltar que a alimentação da menina é bastante saudável, tendo em vista o foco da mãe, que trabalha como influenciadora digital e também como coach fitness.

No entanto, ao perceber o celular com que o chef gravava o vídeo, Sophia faz um comentário irônico: "Seu celular é de pobre", dispara a menina. Em seguida, o funcionário aparece se defendendo com bom humor, mencionando que seu telefone é atualizado. Mesmo assim, a pequena continua debochando e pega seu próprio celular para mostrar que é mais bonito.

Cozinheiro mostra brincadeiras e implicâncias entre ele e Sophia, filha de Maira Cardi e Arthur Aguiar. A pequena dispara: “Seu celular é de pobre”. pic.twitter.com/sIZH3mbz3U — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 30, 2024

Não demorou para que o vídeo repercutisse, e a atitude dividiu opiniões sobre os pais da menina: “Sim, não é nada legal e a culpa é de quem educa!”, disse uma seguidora. “Esse tipo de coisa ela ouviu de algum lugar, né?”, comentou mais uma. “É a criação que os pais dão, ué. A criança não é culpada. Os pais que ensinam isso”, escreveu outra.

É válido ressaltar que Sophia é fruto do antigo relacionamento entre Maíra Cardi e Arthur Aguiar. A pequna também considera seu padrasto, o influenciador financeiro e investidor Thiago Nigro, como seu pai. Além disso, Sophia tem um irmão mais velho, Lucas, por parte de mãe, e um irmão mais novo, Gabriel, por parte de pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

Maíra Cardi fala sobre filha chamar Thiago Nigro de pai:

A coach Maíra Cardi quebrou seu silêncio e decidiu falar sobre sua filha, Sophia Aguiar, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, chamar seu atual marido, o empresário Thiago Nigro, de pai. Em participação do 'Podcats', a influenciadora disse que isso não interfere na relação entre sua filha e pai biológico.

A polêmica surgiu quando Sophia apareceu chamando o padrasto, também conhecido como Primo Rico na internet, de pai. Durante a conversa, Maíra decidiu detalhar o motivo para seus fãs. "A criança chama do que ela categoriza. Então ela olha e fala: 'Bom, essa pessoa que está fazendo isso para mim ela está nesta caixa aqui'”; saiba mais.