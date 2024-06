Maíra Cardi fala sobre filha chamar Thiago Nigro de pai: "Não invalida o Arthur"

Em participação de podcast, Maíra Cardi quebra o silêncio e fala sobre sua filha com Arthur Aguiar chamar seu atual marido, Thiago Nigro, de pai; veja!

A coach Maíra Cardi quebrou seu silêncio e decidiu falar sobre sua filha, Sophia Aguiar, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, chamar seu atual marido, o empresário Thiago Nigro, de pai. Em participação do 'Podcats' na última quarta-feira, 5, a influenciadora disse que isso não interfere na relação entre sua filha e pai biológico.

A polêmica surgiu quando Sophia apareceu chamando o padrasto, também conhecido como Primo Rico na internet, de pai. Durante a conversa, Maíra decidiu detalhar o motivo para seus fãs. "A criança chama do que ela categoriza. Então ela olha e fala: 'Bom, essa pessoa que está fazendo isso para mim ela está nesta caixa aqui'. Então foi uma coisa que aconteceu, ninguém obrigou. E se um dia ela quiser parar de chamar ele de pai, ela vai parar. Isso é uma decisão dela", iniciou.

Maíra ainda defendeu seu marido e diz que ele sempre esteve presente na rotina de Sophia. "Acontece que ela mora com ele [Thiago], ela vê o pai biológico a cada 15 dias, e todos os outros dias, ela está comigo. O Thiago bota ela pra dormir todos os dias, leva e busca ela na escola, conta história, faz cócegas, dá mamadeira. Não tem como, aconteceu. Ela olha e fala: 'Esse é o meu pai'. E isso não invalidada, de forma alguma, o Arthur. Mas é que ele está com ela todos os dias", detalhou a coach.

A influenciadora ainda foi questionada se gostaria de ver Sophia chamando Jhenny Santucci, atual namorada de Arthur Aguiar e mãe do segundo filho do ator, de mãe. "Eu ficaria muito feliz, porque significa que a Sophia gosta muito dela. E de fato gosta, elas se dão muito bem, a Sophia fala muito bem dela, o que deixa meu coração muito confortável. Eu acho que todas as mães que amam os filhos, não existe nada mais importante do que ver o filho feliz. E se você quer ganhar meu coração, trate bem o meu filho", esclareceu Maíra.

Namorada de Arthur Aguiar não quer que filha do ator a chame de 'mãe'

Recentemente, Jhenny Santucciexplicou para seus seguidores que não quer que Sophia, filha de seu namorado, Arthur Aguiar, a chame de 'mãe'. O assunto surgiu logo após a pequena aparecer chamando seu padrasto de 'pai'.

“Gente, lógico que não, né? Porque ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, o Gabi chamando outra pessoa de mãe sendo que eu sou uma mãe presente para ele, e obviamente eu não gostaria e jamais ia induzir ela a me chamar de mãe, nem eu e nem o Arthur permitiria isso nunca. Eu acho que eu, assim, eu amo a Sofia, ela também me ama, a gente tem uma relação muito boa, muito saudável, muito carinhosa", iniciou ela nos Stories do Instagram.

E continuou: "A gente brinca muito, muito mesmo. A gente é muito apegada uma à outra, mas eu acho que ela tem que me reconhecer como 'tia', né? Madrasta, boadrasta aliás. Não como mãe. Eu acho que são papéis totalmente diferentes, e, para eu amar ela e para ela me amar e a gente ter uma relação boa e gostosa, não tem necessidade dela me chamar de mãe. Seria bem egoísta e é um ego muito ridículo da minha parte”.

Na sequência, ela citou um exemplo pessoal acerca do assunto. “Por exemplo, meu pai biológico, ele morreu quando eu tinha dois anos de idade. Depois, minha mãe se relacionou com o meu padrasto e eu chamei ele a vida inteira de pai, né? Porque ele me oferecia carinho, amor, ele cuidou de mim. Então ele era a figura paterna que eu tinha, né? E aí, por isso, eu chamava ele de pai. Mas por quê? Porque meu pai estava morto, né? Então não é o caso da Sofia, a mãe dela não está nem morta e também não é ausente, então não faz sentido ela me chamar de mãe, né? Já que não é a situação".

"Então, se for o caso de eu realmente querer que alguma criança que não seja meu filho de sangue, e sim de coração, me chame de 'mãe', eu vou lá e vou adotar uma criança, entendeu? Agora, se ela tem mãe, não tem porque fazer a criança me chamar de 'mãe' ou gostar disso", concluiu Jheny.