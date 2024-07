Duda Nagle fala de férias com Zoe e Sabrina Sato reage: 'Muito'

Duda Nagle fala o que anda fazendo com Zoe em casa para distrair a herdeira durante o período de férias na escola e Sabrina Sato deixa comentário

O ator Duda Nagle falou como está deixando as férias de julho de sua filha com Sabrina Sato, Zoe, mais divertida e inesquecível. Nesta segunda-feira, 01, ele postou selfies com a herdeira de cabelo molhado e embrulhada em uma toalha para contar o que estão aprontando.

Morando em seu apartamento desde o fim do relacionamento com a mãe da pequena, o famoso apareceu com Zoe no local após fazer algumas atividades bem animadas. Duda Nagle então compartilhou o que andam fazendo e Sabrina Sato deixou seu comentário na publicação enquanto está viajando no Japão para gravar seu quadro no Fantástico.

"Essa farra de férias não tem preço, rotina no modo “shuffle”… bike, chuva, casa da tia, skate supresa, mais chuva, shopping, parquinho, bolo, batata frita… coisas simples… presença plena… curtindo os pequenos momentos… momentos únicos. Obrigado Papai do Céu", contou ele.

Nos comentários, a apresentadora reagiu ao ver a duplinha se divertindo. "Aproveitem muito esses momentos de vocês juntinhos", declarou a famosa. Os internautas também admiraram os dois. "Essa Zoe é muito fofa", disseram.

Essa não é a primeira vez que o ex-casal interage na rede social. Tempos atrás, ao relembrar fotos de quando a filha era apenas uma bebê, Sabrina Sato não resistiu e deixou seu comentário na publicação.

Sabrina Sato flagra a filha pintando seu carro

A apresentadora Sabrina Sato mostrou mais um momento artístico de sua filha com o ator Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Recentemente, a famosa gravou a herdeira pintando um de seus brinquedos e chamou a atenção com o que ela estava aprontando.

Após passar tinta nos espelhos do apartamento luxuoso onde moram em São Paulo, a menina resolveu mudar a cor de seu carro de brinquedo. Zoe então misturou as cores vermelha e branca para ter um rosa e transformar seu veículo com criatividade.

"Zoines, por que você tá pintando seu carro de rosa?", questionou Sabrina Sato ao ver a garota com um pincel na mão. "Porque eu amo rosa e eu quero muito brincar, eu gosto de rosa", respondeu Zoe para a mãe. Veja como ficou aqui.