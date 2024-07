Halle Bailey, de 'A Pequena Sereia', mostra rostinho do filho pela primeira vez

Fim do mistério! Atriz de 'A Pequena Sereia', Halle Bailey surpreendeu os fãs ao exibir as primeiras fotos do rosto do filho, Halo

A atriz Halle Bailey, do filme 'A Pequena Sereia', surpreendeu o público na quarta-feira, 3, ao mostrar pela primeira vez o rostinho do filho, Halo, fruto de seu relacionamento com o rapper DDG. A artista, até então, só havia compartilhado imagens estratégicas do herdeiro, sem revelar a identidade.

Os registros da família aconteceram durante uma viagem à Itália, em um evento de moda de grife entre os dias 30 de junho e 3 de julho. As fotos foram publicadas pelos papais do pequeno no Instagram.

"A primeira vez de Halo na Itália", escreveu Halle na legenda da postagem. O rapper, por sua vez, além de exibir o rostinho do herdeiro, aproveitou para resgatar uma foto de sua infância e brincou com a semelhança entre pai e filho: "Com quem Halo se parece mais? [risos]", declarou DDG.

Vale lembrar que o herdeiro dos famosos nasceu em 2023. A chegada do bebê, no entanto, foi revelada por Halle Bailey somente em janeiro deste ano. Durante um evento nos Estados Unidos, a intérprete da personagem Ariel explicou que decidiu manter a gravidez em segredo.

"Nunca que eu teria dividido a maior alegria do mundo com todos. [Meu filho] foi meu presente, ele é a maior benção e eu não tinha nenhuma obrigação de expor ele, me expor ou expor minha família aos holofotes", declarou a atriz, na ocasião.

Confira a publicação:

Halle Bailey relata depressão pós-parto

Nesta semana, Halle Bailey desabafou com seus seguidores sobre o 'pós-parto severo' que enfrentou, três meses após dar à luz ao filho Halo, fruto do relacionamento com o rapper e youtuber DDG.

Por meio de seu perfil no Snapchat, a protagonista de 'A Pequena Sereia' revelou que sua jornada pós-parto envolveu muitas lutas. "Tenho um pós-parto muito, muito grave", disse ela, segundo informações do site BCK Online.

"Não sei se alguma nova mamãe consegue se identificar, mas chegou ao ponto em que é muito ruim e é difícil para mim ficar separada do meu bebê por mais de 30 minutos seguidos antes de começar a surtar", completou.

A atriz também confessou que algumas de suas lutas decorrem das mudanças que seu corpo passou desde o parto, admitindo que está tendo problemas para 'se sentir normal' no próprio corpo. Halle ainda citou o estigma em torno da depressão pós-parto, aproveitando para pedir que as pessoas tenham empatia por todas as mães que passam pela mesma situação; confira detalhes!