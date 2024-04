Halle Bailey, de 'A Pequena Sereia', relata depressão pós-parto

Após o nascimento do primeiro filho com o rapper DDG, Halle Bailey revelou aos seguidores que está sofrendo de depressão pós-parto

Nesta semana, Halle Bailey desabafou com seus seguidores sobre o ‘pós-parto severo’ que enfrentou, três meses após dar à luz ao filho Halo, fruto do relacionamento com o rapper e youtuber DDG.

Por meio de seu perfil no Snapchat, a protagonista de 'A Pequena Sereia' revelou que sua jornada pós-parto envolveu muitas lutas. “Tenho um pós-parto muito, muito grave”, disse ela, segundo informações do site BCK Online.

“Não sei se alguma nova mamãe consegue se identificar, mas chegou ao ponto em que é muito ruim e é difícil para mim ficar separada do meu bebê por mais de 30 minutos seguidos antes de começar a surtar”, completou.

A atriz também confessou que algumas de suas lutas decorrem das mudanças que seu corpo passou desde o parto, admitindo que está tendo problemas para “se sentir normal” no próprio corpo. “Eu me sinto uma pessoa completamente diferente quando me olho no espelho”, admitiu Bailey. “Sinto que estou em um corpo totalmente novo e não sei quem sou”, explicou.

Na sequência, a famosa citou o estigma em torno da depressão pós-parto, aproveitando para pedir que as pessoas tenham empatia por todas as mães que passam pela mesma situação. “E eu acho que há um certo estigma quando você ouve pessoas falando sobre o pós-parto… Agora, passando por isso, sinto como se você estivesse nadando neste oceano que é como as maiores ondas que você já sentiu, e você está tentando não se afogar”, analisou ela.

Por fim, em meio aos rumores de que ela teria terminado a relação com o pai da criança, DDG, por sua falta de compromisso com a paternidade, a atriz elogiou o cantor. “Eu não poderia ter pedido uma pessoa melhor para ter um filho.”

Halle Bailey anuncia nascimento do seu primeiro filho

Halle Bailey, estrela de 'A Pequena Sereia' anunciou em janeiro deste ano, em suas redes sociais, o nascimento de seu primeiro filho, Halo. A atriz e cantora de 23 anos, compartilhou um clique fofo segurando a mãozinha do pequeno. Halo é fruto da união da atriz com o namorado, o rapper DDG, de 26 anos.

"Mesmo estando a poucos dias do início do ano novo, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim, foi trazer meu filho.. bem vindo ao mundo. O mundo está louco para te conhecer", escreveu a atriz. A brincadeira na última frase da legenda é referência a todo o mistério que ela fez para não revelar a gravidez -- mas ainda assim internautas vinham juntando alguns indícios ao longo do período.

Na postagem, além dos fãs da atriz, nomes como Nicki Minaj e Kylie Jenner deram boas-vindas ao pequeno: "Bem-vindo à terra, Halo. Nós estávamos esperando você. Parabéns, mamãe!", escreveu a cantora Nicki Minaj. "Super Mãe", celebrou o parceiro da atriz, DDG. "ENTÃO ELA ESTAVA GRÁVIDA O QUÊ?!", se surpreendeu outro. "Nós, seguidores fofoqueiros, já sabíamos, mas parabéns mammy", brincou o internauta.