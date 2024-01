Halle Bailey de 'A Pequena Sereia' anuncia nascimento do seu primeiro filho

Halle Bailey surpreendeu ao anunciar nascimento do primeiro filho após gestação secreta; o bebê é fruto da união da atriz com o namorado, o rapper DDG

Halle Bailey, estrela de 'A Pequena Sereia' anunciou neste domingo, 07, em suas redes sociais o nascimento de seu primeiro filho, Halo. A atriz e cantora de 23 anos, compartilhou um clique fofo segurando a mãozinha do pequeno. Halo é fruto da união da atriz com o namorado, o rapper DDG, de 26 anos.

"Mesmo estando a poucos dias do início do ano novo, a melhor coisa que 2023 poderia ter feito por mim, foi trazer meu filho.. bem vindo ao mundo. O mundo está louco para te conhecer ", escreveu a atriz. A brincadeira na última frase da legenda é referência a todo o mistério que ela fez para não revelar a gravidez -- mas ainda assim internautas vinham juntando alguns indícios ao longo do período.

Na postagem, além dos fãs da atriz, nomes como Nicki Minaj e Kylie Jenner deram boas-vindas ao pequeno: "Bem-vindo à terra, Halo. Nós estávamos esperando você. Parabéns, mamãe!", escreveu a cantora Nicki Minaj. "Super Mãe ", celebrou o parceiro da atriz, DDG. "ENTÃO ELA ESTAVA GRÁVIDA O QUÊ?!", se surpreendeu outro. "Nós, seguidores fofoqueiros, já sabíamos, mas parabéns mammy", brincou o internauta.

