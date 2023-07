Halle Bailey posa de biquíni e fãs brincam: ‘Pequena Sereia da vida real’

Atriz que vive a Ariel no live action da Disney, Halle Bailey deixa fãs apaixonados com fotos de biquíni

Nesta segunda-feira, 3, a atriz Halle Bailey usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques renovando seu bronzeado. Com um biquíni branco, a artista, conhecida por viver a Ariel, no live action de A Pequena Sereia, da Disney, arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Menina dos teus sonhos”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Com um biquíni branco, Halle exibiu seu corpão impressionante, pronta para aproveitar o dia ensolarado. Nos comentários da postagem, a artista recebeu diversos elogios.

“A Ariel da vida real”, brincou um internauta. “Deus tenha piedade de nós”, debochou um outro usuário, completamente apaixonado. “Que anjo maravilhoso”, comentou uma outra pessoa. “Wow”, “Deusa”, “Minha Ariel”, são alguns dos outros comentários que podem ser vistos. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Halle Bailey.

Recentemente, Halle Bailey rebateu os comentários preconceituosos sobre sua escalação para ser A Pequena Sereia no filme. Ela foi vítima de comentários racistas e revelou que não se deixa afetar pelo preconceito. “Não dou atenção para negatividade. Eu apenas sinto que o papel é maior do que eu”, disse a famosa. A atriz ainda revelou que mesmo sabendo da grandiosidade de seu papel, não se sente pressionada, pois trata-se de um sonho virando realidade, por isso, não falta disposição e felicidade para enfrentar o desafio. “Significa muito para mim, me sinto grata pela oportunidade. Ariel era uma das minhas princesas preferidas e isso é um sonho se tornando realidade. Estou empolgada e feliz”, pontuou a artista.

Veja a publicação da atriz Halle Bailey, que interpretou a Ariel, no live action de A Pequena Sereira, da Disney, de biquíni, que arrancou inúmeros elogios: