Estrela de A Pequena Sereia, Halle Bailey surge poderosa com vestido branco em première

Halle Bailey capricha na escolha do look para a première do filme A Pequena Sereia em Londres

A atriz Halle Bailey atraiu todos os olhares ao surgir deslumbrante na première do live-action do filme A Pequena Sereia em Londres, na Inglaterra. Aos 22 anos de idade, a artista é a protagonista do longa-metragem e arrasou com seu look branco poderoso.

Halle surgiu com um vestido longo branco com muito brilho e decote ousado nas costas. Para completar o visual, ela usou um acessório na cabeça, inspirado em uma concha, e esbanjou seus melhores sorrisos no evento.

O filme estreia nos cinemas no dia 26 de maio.

Recentemente, Halle Bailey rebateu os comentários preconceituosos sobre sua escalação para ser A Pequena Sereia no filme. Ela foi vítima de comentários racistas e revelou que não se deixa afetar pelo preconceito. “Não dou atenção para negatividade. Eu apenas sinto que o papel é maior do que eu”, disse Halle.

Ainda no assunto, ela contou que mesmo sabendo da grandiosidade do papel que irá interpretar, não se sente pressionada, afinal, trata-se de um sonho virando realidade, por isso, não falta disposição e felicidade para enfrentar o desafio. “Significa muito para mim, me sinto grata pela oportunidade. Ariel era uma das minhas princesas preferidas e isso é um sonho se tornando realidade. Estou empolgada e feliz”, pontuou a artista.

Confira o look de Halle Bailey:

Fotos: Getty Images