O que é bom para tirar a ansiedade? Especialista dá exemplos

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira explica como a ansiedade pode afetar o corpo e dá dicas de como controlá-la

Com a ansiedade cada vez mais presente no dia a dia de muitos, é importante entender meios que possam ajudar a controlar a emoção. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com a psicóloga Leticia de Oliveira, que trouxe exemplos de atividades que ajudam a tirar o sentimento.

A especialista explica que é importante aprender a reconhecer suas emoções e, também, começar o processo do autoconhecimento. "Validar os sentimentos, racionalizar menos, confiar mais, pedir mais ajuda, aprender a priorizar e não procastinar [também] ajuda demais."

Ela acrescenta que, em relação à atividades consideradas mais práticas, praticar exercícios físicos regularmente também é um bom aliado contra a ansiedade. "Fazer exercício regularmente, porque a liberação da endorfina também ajuda no processo da regulação emocional."

Além do acompanhamento psicológico, ela afirma que práticas como metidação, yoga e mindfulness são importantes. "Esse processo de autoconhecimento é fundamental para ajudar na ansiedade. A prática da meditação, atividades como yoga, meditação e mindfulness também ajudam muito."

Oliveira também diz que a ansiedade pode acontecer com crianças. "Quando não sabemos nomear os nossos sentimentos, quando não sabemos que estamos tristes, com medo, com raiva, transformamos todos esses sentimentos em ansiedade."

Para ajudar neste quadro, é importante que a criança comece a aprender como reconhecer seus próprios sentimentos. "A criança precisa aprender a perceber os próprios sentimentos. Quanto mais a criança se conhece e percebe os próprios sentimentos, menos ansiedade ela vai ter."

A ANSIEDADE PODE AFETAR O CORPO?

Oliveira afirma que é comum que a ansiedade afete partes do corpo, devido a uma condição médica chamada somatização. Nela, o paciente não é capaz de diferenciar os sintomas físicos que tiveram origem em uma condição psicológica.

"Doenças autoimunes, problemas com o cabelo, como alopécia, problemas de enxaqueca, tensão, gastrointestinais, labirintite", elenca ela, como os sintomas físicos mais comuns devido a ansiedade. "Muita gente acaba desenvolvendo labirintite por estar com ansiedade, por exemplo."

