Simony chama atenção em rara aparição ao lado das filhas, Aysha e Pyetra

Elas cresceram! Simony impressiona ao fazer rara aparição em público ao lado das filhas filhas, Aysha Benelli e Pyetra Benelli

Na noite da última quarta-feira, 3, Simony fez uma rara aparição em público ao lado das filhas, Aysha Benelli, de 21 anos, e Pyetra Benelli, de 17 anos. Juntas, elas curtiram a gravação de um show do cantor Mumuzinho, que contou com a presença de diversas outras celebridades e agitou a noite em uma casa de eventos em São Paulo.

Na entrada do evento, a ex-integrante da Turma do Balão Mágico posou ao lado das filhas. Usando um conjunto de veludo preto, ela posou estilosa ao lado das jovens, que também elegeram roupas semelhantes. Aysha apostou em um vestido preto com transparência, enquanto Pyetra usou um modelito justo na cor cinza.

Nas redes sociais, as filhas de Simony também compartilharam momentos especiais ao lado da mãe e mostraram que aproveitaram a noite juntas. Vale lembrar que Aysha é fruto do relacionamento da cantora com o rapper Afro-X, enquanto Pyetra é filha do jogador de futebol Diego Souza. Além das meninas, Simony também é mãe de Ryan e Anthony.

No entanto, a maioria dos filhos da famosa prefere manter uma vida mais discreta, ao contrário de Aysha, que chamou atenção ao surgir em suas redes sociais posando com um top dourado e calça de cintura baixa recentemente. Com 21 anos, a filha de Simony e Afro-X trabalha como atriz, cantora e também como influenciadora digital.

Inclusive, Aysha seguiu os passos da mãe e iniciou sua carreira ainda na infância em uma novela na emissora de Silvio Santos. Entre 2012 e 2013, destacou-se na novela infantil Carrossel, um sucesso do SBT, interpretando a personagem Laura, uma das alunas da escola central da trama. Além disso, participou dos filmes Carrossel: O Filme e Carrossel 2.

Filha de Simony conta como foi perder 40 kg:

Filha da cantora e apresentadora Simony, Aysha Benelli ficou conhecida pelo público por sua personagem Laura no remake de Carrossel, no SBT. Aos 21 anos, ela passou por um processo de emagrecimento recentemente e perdeu 40 quilos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela deu detalhes do processo e disse que sua meta agora é definir o corpo.

“Sempre estive acima do peso. Quando eu era pequena, isso não me incomodava. Quando entrei na adolescência, vi que o pessoal estava falando bastante e cobrando muito. Eu não estava mais me sentindo bem. Não foi por conta dos outros, mas houve uma fase em que eu experimentava várias roupas e não gostava”, disse a filha de Simony, que detalhou o processo.