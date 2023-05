Quem é a filha de Simony? Atriz desde criança, Aysha fez sucesso em novela do SBT

Hoje com 20 anos, Aysha é fruto do relacionamento de Simony e do rapper Afro-X

Aysha Benelli deu o que falar ao surgir em suas redes sociais posando com um top dourado e calça com cintura baixa. Hoje, com 20 anos recém-completos, a filha de Simony (46) e Afro-X (49) trabalha como atriz e cantora, além de administrar seu perfil no Instagram, onde já acumula mais de 930 mil seguidores.

A artista seguiu os passos de Simony e começou sua carreira ainda criança. Entre os anos de 2012 e 2013, ela brilhou na novela infantil Carrossel, sucesso do SBT. A atriz interpretava a personagem Laura, aluna da escola em que a trama se passava. Ela também esteve presente no elenco dos longa-metragens Carrossel: O Filme e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina.

Atualmente, ela se dedica bastante a sua carreira musical, inclinada ao ritmo Trap, em que traz letras sobre empoderamento feminino. Em seu canal oficial do YouTube, a cantora possui cerca de 130 mil inscritos e conta com seis vídeo clipes de suas músicas. Sua canção mais recente, Adrenalina, foi lançada neste mês de maio.

A filha de Simony é bastante ativa nas redes sociais e costuma compartilhar fotos de seus looks e ensaios fotográficos. Além disso, ela também aparece fazendo coreografias, mostrando seus cuidados com a pele, maquiagens e também o seu dia a dia.

Recentemente, Aysha atuou como jurada do quadro de talentos Canta Comigo. A atração da Record TV já está no ar há cinco anos e, atualmente, segue sob a apresentação de Rodrigo Faro. A competição musical reúne candidatos, seja cantores solo, dupla ou em grupo, para fazerem com que os 100 jurados se levantem e cantem juntos.

Nos últimos anos, a filha de Simony passou por uma transformação em seu corpo, chegando a perder mais de 35 quilos. "Muita dedicação na mudança de alimentação. Cortei todas as coisas que não eram saudáveis, como fritura, refrigerante e até chocolate. Não comia nada no começo e diminui a quantidade de comida. Hoje em dia, eu como de tudo, mas sem exageros", disse ela nas redes sociais.

Além disso, Aysha também realizou uma rinoplastia. "Ela seguiu a dieta direitinho e foi vendo os resultados. Quando ela ficou bem magrinha, decidiu fazer o nariz. Ficou linda a rinoplastia dela. A Aysha nunca precisou de acompanhamento psicológico, porque sempre conversei muito com ela e deixamos ela livre para escolher se queria emagrecer ou não. Mas ela decidiu mudar pela saúde e por tudo que ela sofreu. Essa história de bullying é muito séria", disse Simony à Quem.

CONFIRA FOTOS DE AYSHA, FILHA DE SIMONY:

