Filha de Simony, Aysha ostenta a barriga definida após perder mais de 35 quilos

Filha de Simony, Aysha surge com a barriga de fora em fotos na praia com look ousado e é elogiada: 'Tão gata'

A jovem atriz Aysha, que é filha da cantora Simony, mostrou o seu corpo definido nas redes sociais. Ao comemorar seu aniversário de 20 anos no último final de semana, ela apareceu com um look ousado em uma tarde na praia.

Ela apostou em um top de veludo junto com uma blusa curta com mangas e calça preta soltinha, que ainda deixou à mostra uma parte da lingerie dela. O modelito destacou as curvas impecáveis dela e também sua barriga sarada. “2.0 recarregando as energias”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos seus seguidores. “Tão gata”, disse um fã. “Belíssima”, declarou outro. “Linda e perfeita”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Aysha passou por uma transformação em seu corpo nos últimos anos. Ela chegou a perder mais de 35 quilos ao mudar seus hábitos no dia a dia. “Muita dedicação na mudança de alimentação. Cortei todas as coisas que não eram saudáveis, como fritura, refrigerante e até chocolate. Não comia nada no começo e diminui a quantidade de comida. Hoje em dia, eu como detudo, mas sem exageros e me acostumei a comer pouco”, disse ela nas redes sociais.

Além de emagrecer, Aysha também realizou a rinoplastia e a mãe defendeu a decisão dela de cuidar de sua aparência. “Ela seguiu a dieta direitinho e foi vendo os resultados. Quando ela ficou bem magrinha, decidiu fazer o nariz. Ficou linda a rinoplastia dela. A Aysha nunca precisou de acompanhamento psicológico, porque sempre conversei muito com ela e deixamos ela livre para escolher se queria emagrecer ou não. Mas ela decidiu mudar pela saúde e por tudo que ela sofreu. Essa história de bullying é muito séria”, disse Simony à Quem recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aysha (@euayshabenelli)

Simony faz nova etapa do tratamento contra o câncer

Há poucas semanas, a cantora Simony contou que ainda não está curada do câncer no intestino e iniciou uma nova etapa no tratamento. Agora, ela faz sessões de quimioterapia e imunoterapia.

“Nós vamos ter que iniciar um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso, as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo. Mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla. E realmente isso eu não consigo controlar”, contou.

Apesar disso, ela se mostrou confiante. “A única coisa que eu posso controlar é como eu vou passar por isso. E mais uma vez eu resolvi passar por isso da melhor forma possível, pensando sempre na minha cura e no meu melhor. E pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, ou tenho que mudar, ou tenho que reciclar e entender com tudo isso que está acontecendo comigo. Vão ser mais quatro meses de tratamento. Eu estou aqui agradecida a Deus por ter a oportunidade de tratar, por ser tratável. Tem uma música que eu compus com a Thais Nascimento e que fala assim: 'Respire, conte até três, a gente vive um dia de cada vez. E a única alternativa é lutar mais uma vez. Hoje eu vejo a vida de outro jeito, hoje o mundo é muito mais perfeito. Quero paz cada vez mais no coração. Vou ser feliz, eu vou fundo, e agora ninguém vai me segurar, a cabeça aberta pro mundo. Eu vou com Deus aonde ele me levar'. Gratidão”, finalizou.