Internada, Simony emociona ao cantar no hospital

Em tratamento contra o câncer, a cantora Simony emocionou ao mostrar vídeo cantando no hospital durante internação

A cantora Simony está internada para iniciar o seu novo tratamento contra o câncer. Em um hospital de São Paulo, ela gravou um vídeo cantando com um grupo musical que foi visitar os pacientes internados.

A estrela soltou a voz e mostrou a sua força ao som da música É Tão Lindo, hit do Balão Mágico, grupo que ela fez parte na infância. Na legenda, ela falou sobre a alegria de ter música no hospital durante o tratamento.

"Quem canta seus males espanta. Essas lindas trazem a música aqui no @hcor pra nós nesse momento tão difícil doloroso, sim sabemos que é, eu resolvi passar assim, confiante em paz acreditando em Deus porque ele é bom o tempo todo", disse ela.

Simony contou que vai fazer novas sessões de quimioterapia e imunoterapia contra o tumor no intestino, que não foi totalmente combatido na primeira bateria de tratamento. Há poucos dias, ela desabafou sobre a nova etapa.

“Nós vamos ter que iniciar um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso, as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo. Mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla. E realmente isso eu não consigo controlar”, contou.

Apesar disso, ela se mostrou confiante. “A única coisa que eu posso controlar é como eu vou passar por isso. E mais uma vez eu resolvi passar por isso da melhor forma possível, pensando sempre na minha cura e no meu melhor. E pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, ou tenho que mudar, ou tenho que reciclar e entender com tudo isso que está acontecendo comigo. Vão ser mais quatro meses de tratamento. Eu estou aqui agradecida a Deus por ter a oportunidade de tratar, por ser tratável. Tem uma música que eu compus com a Thais Nascimento e que fala assim: 'Respire, conte até três, a gente vive um dia de cada vez. E a única alternativa é lutar mais uma vez. Hoje eu vejo a vida de outro jeito, hoje o mundo é muito mais perfeito. Quero paz cada vez mais no coração. Vou ser feliz, eu vou fundo, e agora ninguém vai me segurar, a cabeça aberta pro mundo. Eu vou com Deus aonde ele me levar'. Gratidão”, finalizou.