Internada, Bruna Lombardi tranquiliza fãs após problema de saúde

A atriz Bruna Lombardi atualizou seu estado de saúde após revelar que precisou ser internada na segunda-feira, 6: 'Vou ficar bem'

A atriz Bruna Lombardiprecisou ser internada em um hospital em São Paulo para tratar uma virose estomacal. Nesta terça-feira, 7, a artista de 71 anos usou as redes sociais para tranquilizar os fãs a respeito de seu quadro de saúde e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que tem recebido de amigos e admiradores.

"Obrigada a cada um de vocês por toda essa linda energia do bem que recebo nesse momento. Amigos que conheço ou mesmo sem conhecer me mandam mensagens de muito carinho me desejando total cura e completa recuperação", iniciou a veterana na legenda da publicação.

E completou: "Estou nesse processo e com tanta gente assim me desejando o melhor, cercada de tanto afeto, sei que vou ficar bem. Como está no meu livro: Manual para Corações Machucados, o amor cura". A notícia de sua internação na segunda-feira, 6, foi publicada por ela em seu perfil oficial no Instagram.

Ao informar que estava na unidade hospitalar, Bruna Lombardi contou que havia realizado uma bateria de exames e que já estava no "processo de recuperação total". Com a atualização de seu estado de saúde, internautas desejaram novamente uma boa recuperação à atriz.

"Toda energia de boas vibrações para plena recuperação! Força", escreveu uma seguidora nos comentários. "Que linda! Suas palavras me encantam! Você é uma pessoa cheia de carinho e amor", disse outra. "Continuo em orações por sua total recuperação o mais rápido possível", comentou uma terceira.

Bruna Lombardi impressiona ao compartilhar registros raros com o filho

A atriz Bruna Lombardi usou suas redes sociais para compartilhar um álbum de memórias ao lado de seu filho, o ator e diretor de cinema Kim Riccelli. Através de suas redes sociais, a loira prestou uma homenagem comovente ao seu único herdeiro com o ator Carlos Alberto Riccelli, que completou 42 anos de vida.

Em sua conta oficial no Instagram, a mãe babona preparou um vídeo especial com registros de seus melhores momentos ao lado de Kim. Na legenda, Bruna declarou todo seu amor ao diretor: "Esse é o maior amor do mundo. Acho que começa por instinto e vai se tornando um sentimento arrebatador que supera tudo", iniciou. Confira!