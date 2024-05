Luva de Pedreiro e ex-namorada celebram mesversário do filho juntos: ‘Felizes’

Após expor traições, Távila Gomes organiza mesversário luxuoso para o filho e chama atenção ao posar ao lado do ex-namorado, Luva de Pedreiro

Na última segunda-feira, 7, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, e sua ex-namorada, Távila Gomes, se reuniram para comemorar o segundo mesversário do filho, Davi Cristiano Ronaldo. A influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais detalhes da festa luxuosa e também posou ao lado do jogador de futebol, após ter exposto traições dele.

Através do seu feed do Instagram, Távila compartilhou um álbum de fotos da celebração, que teve como tema o esporte praticado pelo pai, que ganhou destaque após publicar vídeos com seu bordão, 'receba'. Durante a festinha, Davi ganhou um bolo personalizado em formato de bola, com seu primeiro nome gravado, além de vários docinhos customizados para ocasiões.

Na sequência, a influenciadora digital mostrou que não economizou nos detalhes e a decoração luxuosa da festinha contou com balões, leds, flores e até traves de futebol. Por fim, ela aparece posando ao lado do pai de seu filho e também do menino, que surge contente no colo dos papais celebrando seu segundo mês de vida.

Na legenda, Távila foi breve ao comentar sobre o evento: “2 meses que somos mais felizes com você na nossa vida. Muitos anos de vida pra você meu bebê. O tema não poderia ser outro, né?”, disse a influenciadora, que recebeu muitos comentários dos seguidores questionando se eles teria reatado o relacionamento.

Apesar das dúvidas dos fãs, Távila e Luva não revelaram se seguem separados. É válido destacar que logo após o nascimento de seu primeiro herdeiro, a influenciadora surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim do namoro deles. Eles se separaram há alguns meses e ela decidiu falar sobre o término ao responder a pergunta de um seguidor.

“Eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade", contou.

Nascimento do filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes:

Nasceu! No dia 7 de março de 2024, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou o nascimento de seu primeiro filho. O menino, fruto de seu relacionamento com Távila Gomes, se chama Davi Cristiano Ronaldo. Em seu perfil no Instagram, o influenciador digital postou algumas fotos do herdeiro com a mamãe logo após o parto; confira os cliques!