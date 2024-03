Luva de Pedreiro anuncia nascimento do primeiro filho: "Nosso maior presente"

Nas redes sociais, o influenciador digital Luva de Pedreiro postou as primeiras fotos do filho, Davi, e anunciou seu nascimento

Nasceu! Na noite desta quinta-feira, 7, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou o nascimento de seu primeiro. O menino, fruto de seu relacionamento com Távila Gomes, se chama Davi Cristiano Ronaldo.

Em seu perfil no Instagram, o influenciador digital postou algumas fotos do herdeiro com a mamãe logo após o parto, e uma em que o bebê aparece usando um lindo macacão e uma touca com seu nome, e celebrou sua chegada.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo! Obrigado meu Deus!", disse ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs parabenizaram os papais. "Felicidades e muita saúde. Deus abençoe", disse uma seguidora. "Que Deus possa sempre abençoar a sua vida e a do seu querido filho", escreveu outra. "Perfeito, que Deus abençoe", falou a influenciadora digital Mirella Santos. "Deus abençoe, irmão!", desejou o jogador Falcão.

Vale lembrar que Távila mudou o nome do filho após terminar o relacionamento com Luva de Pedreiro. O influenciador digital queria homenagear seu ídolo no futebol, chamando o menino de Cristiano Ronaldo Jr, mas ela decidiu batizar o bebê de Davi. A informação foi dada pelo jornal Extra no fim do ano passado.

Luva de Pedreiro e Távila se conheceram na festa 'Farofa da Gkay', evento no qual ela trabalhou como recepcionista. Meses depois, eles apareceram juntos nas redes sociais e ela viajou com o influenciador para o exterior. Em junho, os dois descobriram que estavam esperando o nascimento do primeiro filho.

Confira as fotos:

Luva de Pedreiro manda presente fofo para Távila Gomes

Em janeiro, Távila Gomes, ex-namorada e mãe do filho de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, compartilhou em seu Instagram um presente enviado pelo influenciador digital em sua casa. Trata-se de um buquê de flores e um cartão. A mensagem do bilhete dizia: "Távila, você é muito importante pra mim. Te amo!". Veja o presente!